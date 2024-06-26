Британсько-американська драма вийшла у 2022 році. Презентація відбулась на Каннському кінофестивалі, пише Кіно 24.

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Про що фільм "Після сонця", який вийшов на Netflix

Режисеркою та сценаристкою фільму "Після сонця" стала Шарлотта Веллс, яка втілила у стрічні власну історію. Жінка хотіла заглибитися у непростий період, що трапляється у стосунках між батьком та донькою.

Стрічка розпочинається з того, як 31-річна Софі передивляється відеозапис з відпустки, яку провела з батьком. Вона 20 років тому відпочивала з татусем у Туреччині після того, як він переїхав до іншого міста і перестав підтримувати контакт з донькою.

Жахливий готель та шумне курортне містечко не заважають Софі сприймати відпочинок як дивовижну пригоду. Але в її тата проблеми з грошима, тоді як у неї самої починається непростий шлях дорослішання. Згадуючи цей час, доросла Софі починає розуміти свого батька.

"Після сонця": дивіться трейлер онлайн

Ця стрічка торкається серця кожного глядача, адже змушує переосмислити й поглянути по-новому на власні стосунки з рідними людьми.

Знімання проходили в Туреччині. У головних ролях: Пол Мескаль, Френкі Коріо, Селія Роулсон-Голл, Бруклін Тулсон, Саллі Месшем, Гаррі Пердіос.

Фільм "Після сонця" здобув перемоги на Каннському кінофестивалі 2022 року, BAFTA 2023 та Gotham Awards 2022. Кінокритики позитивно відгукуються про фільм і називають його чуттєвим і зворушливим.