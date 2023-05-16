Зрители жалуются на Netflix, закрывший сериал "Агентство Локвуд и Ко" после первого сезона

Netflix закрыл сериал "Агентство Локвуд и Ко" после первого сезона. Зрители изрядно возмущены, ведь проект имел много хороших отзывов.

Об этой неприятной новости сообщил известный британский писатель Джонатан Страуд, автор книжной серии, на основе которой был создан первый сезон. Он состоял из 8 эпизодов.

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Netflix закрыл сериал "Агентство Локвуд и Ко" – реакция зрителей

Решение Netflix не продолжать сериал на второй сезон вызвало упорную реакцию: более 9000 зрителей подписали петицию с призывом к авторам.

Петиция набирает обороты в твиттере, а фанаты выражают свою ярость под хештегами #SaveLockwoodandCo и #LockwoodandCo:

"Это шоу заслуживает того, чтобы его показывали дольше! Адаптация была настолько точна к книгам, да и актерская игра была феноменальной. Сегодня так мало семейных шоу (особенно на Netflix)";

"Это одна из лучших экранизаций, которые я когда-либо видел. Я взбешен. Я никогда не прощу Netflix это страшное решение";

"Любимая книжная серия, воплощенная в жизнь с невероятной адаптацией. Он был номером один на Netflix в 18 странах мира. Он заслуживает второго сезона";

"Просто потрясающее шоу. Было все: "Охотники за привидениями", "Болдуны", "Заклинания", "Гарри Поттер" – все в одном шоу. Это ошибка".

"Агентство Локвуд и Ко": смотрите трейлер

Впрочем, Netflix объявил в своем заявлении, что шоу "не вернется для второго сезона". "С тяжелым сердцем мы объявляем, что "Локвуд и Ко" не вернется. Для фанатов – для Lock Nation – вы действительно были лучшими. Мы не можем отблагодарить вас за то, как сильно вы приняли, прославили и полюбили шоу. Мы особенно гордимся одаренными молодыми актерами, которые воплотили на экране любимых вымышленных персонажей Джонатана с такой теплотой, обаянием и уязвимостью", – написали они.

Интересно, что сериал "Локвуд и Ко" в начале своего показа попал в первую десятку в 80 странах и занял первое место в 18. Писатель Джонатан гордится таким результатом. "Искренне благодарен всем, кто работал над экранизацией, которая полностью соответствовала оригинальным книгам и в то же время была чем-то "новым" и "свежим", сделана с большой любовью и размахом", – написал он.



Netflix закрыл сериал "Агентство Локвуд и Ко" / Джонатан Страуд

Кстати, на странице издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА сообщили о том, что в конце мая они ожидают все пять книг этой замечательной фэнтезийной серии. "Вы обязательно узнаете продолжение приключений юных охотников по привидениям", – написали они.