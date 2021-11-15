На Rotten Tomatoes пока нет общего балла и рецензий на фильм, поскольку эмбарго с них снимут только 22 ноября. Что касается отзывов в твиттере: кто-то отметил невероятную игру Леди Гаги и химию между ней и Адамом Драйвером, а другие считают сценарий недоработанным.

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Отзывы на "Дом Гуччи"

Джаз Тангчай, Variety: "Дом Гуччи" – божественный. Он вкусный. Актерский состав показывает лучшую игру года. Наслаждайтесь Адамом Драйвером и Леди Гагой, чья химия и игра феноменальны. Фильм – мастер-класс по актерскому мастерству";

Джои Нольфи, Entertainment Weekly: "Дом Гуччи" – гротеск, наполненный сочной икрой, абсурдно приятная итальянская мыльная опера, где лысый Джаред Лето мочится на шарф Gucci. Фильм чрезмерно расходует топливо, но серьезная, яростная игра Леди Гаги завершает ее эволюцию от кинозвезды до мощной драматической актрисы";

Саймон Томпсон, Forbes и Variety: "Дом Гуччи" – шекспировский в своем исполнении. Крепкая история о жадности и жажде успеха любой ценой, которая усеяна трагикомедийными интерлюдиями: и то и другое по-разному привлекает. С хорошей актерской игрой, пусть порой чопорной и перетянутой, но это работает";

Скотт Менцель, We Live Entertainment: "Дом Гуччи" – раздутый и беспорядочно неровный, похожий на два разных фильма, соединенные в одном. Каждый актер ведет себя так, будто все они снимаются в разных картинах, кроме Аль Пачино, который, кажется, понял задачу и стал самым ценным игроком";

Мэтт Неглия, Next Best Picture: "Не обладая энергией, стилем и состоянием, "Дом Гуччи" погружается в смертельно серьезную драму на 2,5 часа с неровным тоном. Леди Гага, Адам Драйвер и Аль Пачино радуют, но мультяшный Джаред Лето чувствует себя, будто в другом фильме. Неутешительная посредственная попытка Ридли Скотта".

Что известно о "Доме Гуччи" Биографическая драма Ридли Скотта рассказывает о семье, которая представляет известный итальянский модный бренд которые подробно описаны в книге Сары Гэй Форден 2001 года "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Биографическая драма Ридли Скотта рассказывает о семье, которая представляет известный итальянский модный бренд Gucci . Скотт исследует события 1995 года (убийство Маурицио Гуччи),которые подробно описаны в книге Сары Гэй Форден 2001 года "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

На недавнем живом выступлении Гага поговорила со своей публикой о фильме. Поклонница @gagallure сняла видео с ее словами и опубликовала его в твиттере. В ролике можно услышать, как Гага говорит, что она только что посмотрела весь фильм и была поражена. Когда публика разразилась аплодисментами, Гага искренне засмеялась.

Это чертовски замечательно,

– воскликнула 35-летняя певица.

Как отреагировала семья Гуччи на фильм

Пока трейлеры к фильму "Дом Гуччи" доказывают замечательную игру Гаги, лента получила негативные отзывы от членов семьи Гуччи. В частности Реджани выразила свое раздражение тем, что Гага не встретилась с ней до съемок в биографическом фильме. Кроме того, двоюродный брат Маурицио Гуччи прокомментировал, что семья "по-настоящему разочарована". Речь шла также о том, что семья Гуччи подаст в суд после просмотра фильма.

"Дом Гуччи" – один из самых ожидаемых фильмов

Несмотря на значительные замечания, "Дом Гуччи" – один из самых ожидаемых фильмов, премьера которого состоится в этом месяце. Более того с таким звездным составом и Ридли Скоттом можно уверенно говорить, что фильм будет хитом. Из одних только трейлеров можно многое понять: романтика, измена, горе и месть, которые переплетены между глянцевыми показами мод и роскошными пейзажами. Что касается Леди Гаги, то она готова показать еще одно удивительное выступление с безупречным преображением и безошибочным итальянским акцентом.

Украинская премьера фильма запланирована на 25 ноября 2021 года.

"Дом Гуччи": смотрите трейлер к картине