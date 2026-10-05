24 Канал собрал пять звезд сериалов с впечатляющими гонорарами. Но, читая это, думайте: "Я не завидую… я не завидую".

Дженнифер Энистон – "Утреннее шоу"

После "Друзей" Дженнифер Энистон могла вообще больше никогда не сниматься в сериалах и жить одними воспоминаниями о Рэйчел Грин. Но Apple TV+ убедил ее вернуться – и аргументы были достаточно убедительными.

По данным The Hollywood Reporter, которые цитировали американские СМИ, Энистон за "Утреннее шоу" получала примерно 2 миллиона долларов за серию, не считая дополнительных выплат в качестве продюсера и доли от проекта.

"Утреннее шоу": смотреть трейлер

Риз Уизерспун – "Утреннее шоу"

Рядом с Энистон в рейтинге вполне логично оказалась Риз Уизерспун. За тот же "Утреннее шоу" она, по сообщениям СМИ, также получала около 2 миллионов долларов за эпизод.

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Еще до премьеры сериала сообщалось о контракте как минимум на 1,25 миллиона за серию, но впоследствии сумма значительно выросла. Причем обе актрисы не просто играют главные роли, но и выступают в качестве исполнительных продюсеров.

Чарли Шин – "Два с половиной мужчины"

До эры Apple TV+ королем телевизионных гонораров был Чарли Шин. На пике популярности сериала "Два с половиной мужчины" актер, по данным Associated Press, получал около 1,8 миллиона долларов за серию.



"Два с половиной мужчины": смотреть трейлер

Кевин Костнер – "Йеллоустоун"

За роль Джона Даттона в сериале Кевин Костнер изначально получал примерно 500 тысяч долларов за серию. Но вместе с популярностью сериала росла и сумма в контракте. К пятому сезону его гонорар достиг 1,3 миллиона долларов за эпизод.



"Йеллоустоун": смотреть трейлер

Джейсон Судейкис – "Тед Лассо"

Джейсон Судейкис доказал, что хороший футбольный тренер может приносить не только победы, но и очень хорошие гонорары. За роль в сериале "Тэд Лассо" актер получал около 1 миллиона долларов за серию. В эту сумму входила не только актерская работа – Судейкис также был сценаристом и исполнительным продюсером сериала.

"Тэд Лассо": смотреть трейлер

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