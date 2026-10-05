24 Канал зібрав п’ять зірок серіалів із вражаючими гонорарами. Але, читаючи це, думайте: "я не заздрю…я не заздрю".

Дженніфер Еністон – "Ранкове шоу"

Після "Друзів" Дженніфер Еністон могла взагалі більше ніколи не зніматися в серіалах і жити на самих згадках про Рейчел Грін. Але Apple TV+ переконав її повернутися – і аргументи були досить переконливими.

За даними The Hollywood Reporter, які цитували американські медіа, Еністон за "Ранкове шоу" отримувала приблизно 2 мільйони доларів за серію, не враховуючи додаткових виплат як продюсерки та частки від проєкту.

"Ранкове шоу": дивитись трейлер

Різ Візерспун – "Ранкове шоу"

Поруч з Еністон у рейтингу цілком логічно опинилася Різ Візерспун. За те саме "Ранкове шоу" вона, за повідомленнями медіа, також отримувала близько 2 мільйонів доларів за епізод.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще до прем'єри серіалу повідомлялося про контракт щонайменше на 1,25 мільйона за серію, але згодом сума значно зросла. Причому обидві акторки не просто грають головні ролі, а й виступають виконавчими продюсерками.

Чарлі Шин – "Два з половиною чоловіки"

До ери Apple TV+ королем телевізійних гонорарів був Чарлі Шин. На піку популярності серіалу "Два з половиною чоловіки" актор, за повідомленнями Associated Press, отримував близько 1,8 мільйона доларів за серію.



"Два з половиною чоловіки": дивитись трейлер

Кевін Костнер – "Єллоустоун"

За роль Джона Даттона у серіали Кевін Костнер спочатку отримував приблизно 500 тисяч доларів за серію. Але разом із популярністю серіалу росла й цифра в контракті. До п'ятого сезону його гонорар сягнув 1,3 мільйона доларів за епізод.



"Єллоустоун": дивитись трейлер

Джейсон Судейкіс – "Тед Лассо"

Джейсон Судейкіс довів, що добрий футбольний тренер може приносити не тільки перемоги, а й дуже хороші гонорари. За гру в серіалів "Тед Лассо" актор отримував близько 1 мільйона доларів за серію. У цю суму входила не лише акторська робота – Судейкіс також був сценаристом і виконавчим продюсером серіалу.

"Тед Лассо": дивитись трейлер

Раніше ми розповідали про акторів, які змінились для ролі до невпізнаваності.