"Незабываемый роман" – это римейк ленты "Любовный треугольник", вышедшей в 1939 году. Как пишет Parade, он до сих пор остается одним из самых любимых романтических фильмов эпохи Золотого века Голливуда.

"Незабываемый роман" – самый грустный фильм всех времен

Критики Rotten Tomatoes признали "Незабываемый роман" самым грустным фильмом всех времен. Комедия опередила такие популярные ленты, как "Общество мёртвых поэтов", "Вечное сияние чистого разума", "Маленькая мисс Счастье".

Кроме Кэри Гранта и Деборы Керр, в фильме нет ничего особенного, но этого все равно достаточно, чтобы сделать его незабываемым,

– отметили критики.

Это история о любви Ники Ферранте и Терри Маккей. Главные герои встречаются на круизном судне. Они оба помолвлены, но все равно договариваются встретиться на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг через шесть месяцев.

Из-за неожиданного инцидента Терри не приходит на встречу. Ники подозревает, что она разлюбила его или вышла замуж за другого. Что ждет влюбленных: воссоединение или разлука?

Как передает The Guardian, лента Лео Маккери – "трогательная история о двух родственных душах, чью любовь не может разорвать даже большая трагедия".

Фильм "Незабываемый роман" получил четыре номинации на 30-й церемонии вручения премии Оскар: "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая музыка" и "Лучшая песня", но не выиграл ни в одной.

Кстати, лента имеет довольно высокий рейтинг IMDb: 7.4/10.

