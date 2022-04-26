"Никогда не забуду вкус бабушкиного кулича": Марина Мазепа вспомнила детство в Украине

Голливудская актриса украинского происхождения Марина Мазепа упомянула о детстве в Украине. Самым приятным ее воспоминанием было празднование Пасхи.

В своем инстаграме звезда рассказала, что праздник Пасхи в ее детстве, которое она провела в Украине, был очень трогательным. Мазепа отметила, что украинские пасхальные торжества – это чудесное слияние традиционных христианских практик, фольклора и древней языческой символики. Некоторые традиции будут знакомы христианам всего мира, другие исключительно украинские, передает 24 канал.

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Марина Мазепа вспомнила детство в Украине

Одно из самых приятных воспоминаний о моем детстве в Украине – это празднование Пасхи. У нас не было ни конфет, ни поиска пасхальных яиц (пасхальная игра, – Кино 24), ни огромных корзин с огромными кроликами или наполненными подарками,

– сказала она.

"Что это за разноцветный хлеб в моей корзине? Пасхальная пасха. Моя бабушка пекла все свои пасхальные куличи по старинке в украинской печи. Я любила просыпаться от райского аромата и прекрасного вида десятка куличей в жестяных банках. Традиционные куличи высокие и цилиндрические, с символами, сделанными из раскатанного теста или посыпанными мукой наверху!", – дополнила она.

Также звезда отметила, что рецепты пояса варьируются от региона к региону. Марина Мазепа никогда не забудет вкус вкуснейшего бабушкиного пояса, а также знаменитость поделилась, что ее бабушка научила их печь.

Даже в эти непростые для нас, украинцев, времена мы сохраняем свои традиции, отмечаем наши праздники и делимся ими со всем миром! Пусть все увидят, как сильна украинская нация! Мы верим в нашу Победу! Храбрость в нашей ДНК!,

– сказала она.

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