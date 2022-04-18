Следует отметить, что 17 апреля весь западный христианский мир отмечал светлый праздник Пасхи. В Украине Пасха состоится 24 апреля.

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Шеннен Доэрти поздравила с Пасхой

Шеннен Доэрти – одна из первых голливудских знаменитостей, в тяжелое время выразивших поддержку украинскому народу. Отметить праздник Пасхи звезда решила особым способом, пожелав мира и вспомнив об Украине.

Счастливой Пасхи! Желаю вам чудесного праздника, а также желаю мира,

– отметила Доэрти .



Шеннен Доэрти п оздравила с Пасхой / Скриншот актрисы

Кроме этого, в истории звезда опубликовала писанку с подсолнухами в знак солидарности с украинским народом. А подсолнечник, как известно, символ любви к Родине.



Шеннен Доэрти поздравила с Пасхой / Скриншот сторис актрисы