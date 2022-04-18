Варто зазначити, що 17 квітня увесь західний християнський світ відзначав світле свято Великодня. В Україні Пасха відбудеться 24 квітня.
До теми Як Шеннен Догерті підтримує Україну: промовисті заяви голлівудської акторки
Шеннен Догерті привітала з Великоднем
Шеннен Догерті – одна із перших голлівудських знаменитостей, які у важкий час висловили підтримку українському народу. Отож відзначити свято Великодня зірка вирішила особливим способом, побажавши миру та згадавши про Україну.
Щасливого Великодня! Бажаю вам чудового свята, а також бажаю миру,
– зазначила Догерті.
Шеннен Догерті привітала з Великоднем / Скриншот допису акторки
Крім цього, у сторіс зірка опублікувала писанку з соняшниками на знак солідарності з українським народом. А соняшник, як відомо, символ любові до Батьківщини.
Шеннен Догерті привітала з Великоднем / Скриншот сторіс акторки