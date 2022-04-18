Варто зазначити, що 17 квітня увесь західний християнський світ відзначав світле свято Великодня. В Україні Пасха відбудеться 24 квітня.

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Шеннен Догерті привітала з Великоднем

Шеннен Догерті – одна із перших голлівудських знаменитостей, які у важкий час висловили підтримку українському народу. Отож відзначити свято Великодня зірка вирішила особливим способом, побажавши миру та згадавши про Україну.

Щасливого Великодня! Бажаю вам чудового свята, а також бажаю миру,

– зазначила Догерті.



Шеннен Догерті привітала з Великоднем / Скриншот допису акторки

Крім цього, у сторіс зірка опублікувала писанку з соняшниками на знак солідарності з українським народом. А соняшник, як відомо, символ любові до Батьківщини.



Шеннен Догерті привітала з Великоднем / Скриншот сторіс акторки

Нагадаємо, на захист нашої держави виступили й інші світові знаменитості, серед яких: Дженніфер Еністон, Джоан Роулінг, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Джаред Лето та інші. Більше читайте тут.