Николь Кидман призналась, как ее муж реагирует на эротические сцены

Совсем скоро состоится премьера сериала "Девять незнакомцев" с участием Николь Кидман, где голливудская звезда снялась в нескольких эротических сценах. Актриса рассказала, как ее любимый супруг кантри-музыкант Кит Урбан мирится с ее частыми откровенными сценами на экране.

Похоже, что любовь в отношениях между голливудской актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Куртом Урбаном за 15 лет совместной жизни не угасает. Звезда "Девяти незнакомцев" для E! News 'Daily Pop рассказала, что ее муж обладает высоким уровнем доверия, ведь прекрасно себя чувствует, когда Николь участвует в любовной сцене на камеру.

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Каким ответом поразила Николь Кидман

Актриса убедила поклонников, что ее муж прекрасно понимает потребности экранной жизни, ведь он тоже человек публики и сцены, поэтому он не вмешивается в работу жены. Также Кидман поделилась, что ее муж никогда не читает ее сценариев и не знает, чем она занимается на съемочной площадке, – он получает уже готовое шоу, которое смонтировано. Именно поэтому, убеждена актриса, у него отсутствуют какие-то предостережения. Также она подчеркнула, что Курт очень любит свою работу и у него нет времени отвлекаться на мелочи, вроде таких несерьезных ситуаций.

Он мало что знает о том, что я действительно делаю,

– пошутила оскароносная Николь Кидман.