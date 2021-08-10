Схоже, що любов у стосунках між голлівудською актрисою Ніколь Кідман та кантрі-співаком Куртом Урбаном за 15 років спільного життя не згасає. Зірка "Дев'яти незнайомців" для E! News 'Daily Pop розповіла, що її чоловік володіє високим рівнем довіри, адже прекрасно себе почуває, коли Ніколь бере участь в любовній сцені на камеру.

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Якою відповіддю вразила Ніколь Кідман