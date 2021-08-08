Ми розповімо, скільки заробляють відомі актриси та актори, як збільшувалися їхні зарплати з кожним новим сезоном серіалу. Хто скільки заробив за 1 епізод стрічки – читайте на Кіно 24.

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Теорія великого вибуху

"Теорія великого вибуху", створена Чаком Лоррі й Біллом Предді, які також були виконавчими продюсерами, дебютувала на CBS у 2007 році. Після 12 сезонів, шалено успішний ситком закінчився у 2019 році.

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За даними журналу People, зірки серіалу – Джим Парсонс, Джонні Галецкі, Кейлі Куоко, Саймон Гелберґ і Кунал Наяр – почали заробляти 1 мільйон доларів за серію у 2014 році. Як повідомляє Variety, їхні колеги Маїм Бялік і Мелісса Ройч стали постійними учасниками зйомок у четвертому сезоні, однак отримували скромніші суми – 200 тисяч доларів. В 11 і 12 сезонах вони змогли заробити по 500 тисяч доларів за епізод.

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У 2018 році Forbes визначив, що Джим Парсонс був найбільш високооплачуваним актором. За рік виконавець головної ролі Шелдона Купера у культовому серіалі заробив 26,5 мільйонів доларів. Галецкі, який отримав 25 мільйонів доларів, посів друге місце. Гелберґ і Наяр розділили третє місце, заробивши 23,5 мільйони доларів за рік кожен.

Сімпсони У 2019 Fox продовжила серіал "Сімпсони", який уже є найтривалішим в історії телебачення сценарієм у прайм-тайм. Шоу створив Метт Оскар Грьонінг, який також є виконавчим продюсером, разом із Джеймсом Бруксом і Семом Саймон. Актори, які озвучували майже кожен епізод: Деніел Кастелланета;

Джулія Кавнер;

Ненсі Картрайт;

Ярдлі Сміт;

Гаррі Шірер;

Генк Азарія. 6 акторів, які озвучили понад 250 персонажів "Сімпсонів": дивіться відео У 2016 році Variety перерахував зарплати Картрайт, Кастелланета, Кавнер і Сміта в розмірі 315 тисяч доларів за серію. Шірера не згадували в статті Variety, як і Азарія, хоча Celebrity Net Worth передбачає, що їм платили аналогічним чином по 300 тисяч доларів за серію. До теми Гомер Сімпсон святкує ювілей: добірка найсмішніших моментів з життя телесімейки

Друзі

Один із найпопулярніших телешоу всіх часів, акторський склад якого входить у рейтинг найбільш високооплачуваних телезірок в кіноіндустрії. Ситком NBC розважав глядачів з 1994 по 2004 роки. Його створили Девід Крейн і Марта Кауффман.

За даними People, на початку шоу Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер – заробляли 22 500 доларів за серію. Так, як серіал швидко набирав популярність і отримував високі рейтинги, шість зірок перетворилися в найбільш високооплачуваних акторів, які заробляли 1 мільйон доларів за серію під час дев’ятого й десятого сезонів.

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Телешоу стало шалено популярним і, за оцінками Forbes, зібрало 1,4 мільярда доларів з початку прем’єри у 1994 році. Forbes наголошує, що з цієї суми головні герої отримали по 140 мільйонів доларів кожен.

Довгоочікуване шоу "Друзі: Воззʼєднання", яке вийшло на каналі HBO Max 27 травня 2021 року, принесло Моніці, Фібі, Рейчел, Чендлеру, Джої та Россу до 5 мільйонів доларів кожному. Як за один вечір роботи – це шикарно, однак, не порівняти з тим, що вони заробили за 10 років існування серіалу.

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Дивовижна місіс Мейзел

Ще одне популярне шоу, створене Емі Шерман-Палладіно. Серіал "Дивовижна місіс Мейзел" дебютував на Amazon у 2017 році і був продовжений на четвертий сезон у 2019 році.

Рейчел Броснахен, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марін Гінкль і Тоні Шалуб з'являлися в кожному епізоді з моменту прем’єри шоу. Про зарплату цих акторів не так багато відомо, але за даними Variety, Броснаген заробляла 300 тисяч доларів за серію, коли Борштейн і Шалуб – кожен по 250 тисяч доларів за серію.



Рейчел Броснахен у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" / Фото Кіноріум

Велика маленька брехня

Серіал "Велика маленька брехня", створений Девідом Келлі за мотивами книги Ліян Моріарті, дебютував на каналі HBO у 2017 році. Картина швидко стала хітом і було вирішено продовжити її на другий сезон. Отже, у 2019 році шанувальники побачили продовження стрічки.

До зіркового складу увійшли:

За інформацією The Hollywood Reporter, Візерспун та Кідман, які також виступали виконавчими продюсерами, заробляли понад 1 мільйона доларів за епізод у другому сезоні. Кравіц отримала 3 мільйони доларів за весь сезон. В першому сезоні Візерспун та Кідман отримували по 350 тисяч доларів за серію, а Вудлі – 1,7 мільйона доларів за весь сезон.

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