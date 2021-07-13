Чи можемо ми бути більш схвильованими цією новиною? Менше, ніж через два місяці після того, як актори культового серіалу "Друзі" потішили фанатів возз'єднанням на HBO Max – спеціальний випуск отримав номінацію на премію Еммі в категорії Outstanding Variety Special.

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Чи побачимо ми возз'єднання "Друзів" знову?

Номінація означає, що, можливо, акторський склад знову возз'єднається. Цього разу на шоу 19 вересня 2021 року, щоб забрати свій заслужений трофей. Але є жорстка конкуренція.

Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метью Перрі, Девід Швіммер, Ліза Кудров і Метт Леблан і команда серіалу проти таких телевізійних картин:

"8:46" Дейва Чаппела – спеціальний спектакль 2020 року американського коміка про насильство проти афроамериканців;

"Західне крило, яке буде корисним, коли ми всі проголосуємо" – це спеціальний епізод телевізійного серіалу "Західне крило". Епізод був продовженням епізоду 3 сезону "Посадка Гартсфілда", знятого в театрі Орфеум у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

"Бо Бернем: Всередині" – це спеціальний фільм, що написаний, зрежисований, знятий, виконананий Бо Борнемом. Записаний у його будинку під час пандемії COVID-19 без аудиторії. Був опублікований на Netflix 30 травня 2021 року.

"Американська утопія" – концертний фільм, режисера Спайка Лі, за сценарієм Девіда Бірна. Фільм являє собою живий запис виступу на Бродвеї модифікованої версії альбому American Utopia, що включає роботи Бірна.

"Гамільтон" – музичний фільм, живий запис однойменного бродвейського мюзиклу 2015 року від режисера і продюсера Томаса Кейла та продюсера, автора і композитора Ліна-Мануеля Міранди.

Виграють чи програють, все одно ми можемо чекати на їх появу на врученні.

Як відреагували актори серіалу

Зрештою, незабаром після виходу спеціального епізоду серіалу "Друзі: Возз'єднання" Кортні Кокс визнала, що це, ймовірно, їх остання спільна поява у якості складу одного телепродукту.

Це дійсно змусить мене плакати, але це буде останній раз… Ми не збираємося робити це знову через 15 років,

– прокоментувала актриса.

Також у своєму інстаграмі актори подякували Академію премії за номінацію.

Епізод, де ми неймовірно вдячні Академії за цю честь і особливо вдячні (актриса позначила режисера проєкту) і всій його команді за їх видатні досягнення,

– написала Кортні Кокс.