Можем ли мы быть более взволнованы этой новостью? Меньше, чем через два месяца после того, как актеры культового сериала "Друзья" порадовали фанатов воссоединением на HBO Max – специальный выпуск получил номинацию на премию Эмми в категории Outstanding Variety Special.

Не пропустите "Корона" и "Мандалорец" разделили первое место: объявили номинантов на Эмми-2021

Увидим ли мы воссоединение "друзей" снова?

Номинация означает, что, возможно, актерский состав снова воссоединится. На этот раз на шоу 19 сентября 2021 года, чтобы забрать свой заслуженный трофей. Но есть жесткая конкуренция.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтью Перри, Дэвид Швиммер, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан и команда сериала против таких телевизионных картин:

"8:46" Дэйва Чаппела – специальный спектакль 2020 года американского комика о насилии против афроамериканцев;

"Западное крыло, которое будет полезным, когда мы все проголосуем" – это специальный эпизод телевизионного сериала "Западное крыло". Эпизод был продолжением эпизода 3 сезона "Посадка Хартсфилда", снятого в театре Орфеум в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

"Бо Бёрнем: внутри" – это специальный фильм, который написан, срежиссирован, снят, исполнен Бо Бёрнемом. Записан в его доме во время пандемии COVID-19 без аудитории. Был опубликован на Netflix 30 мая 2021 года.

"Американская утопия" – концертный фильм, режиссера Спайка Ли по сценарию Дэвида Бирна. Фильм представляет собой живую запись выступления на Бродвее модифицированной версии альбома American Utopia, включающей работы Бирна.

"Гамильтон" – музыкальный фильм, живую запись одноименного бродвейского мюзикла 2015 года от режиссера и продюсера Томаса Кейла и продюсера, автора и композитора Лина-Мануэля Миранды.

Выигрывают или проигрывают, все равно мы можем ждать их появления на вручении.

Как отреагировали актеры сериала

В конце концов, вскоре после выхода специального эпизода сериала "Друзья: воссоединение" Кортни Кокс признала, что это, вероятно, их последнее совместное появление в качестве состава одного телепродукта.

Это действительно заставит меня плакать, но это будет последний раз... Мы не собираемся делать это снова через 15 лет,

– прокомментировала актриса.

Также в своем инстаграме актеры поблагодарили Академию премии за номинацию.

Эпизод, где мы невероятно благодарны Академии за эту честь и особенно благодарны (актриса обозначила режиссера проекта) и всей его команде за их выдающиеся достижения,

– написала Кортни Кокс.