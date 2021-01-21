Кумедна та захоплива історія про життя Міріам матиме продовження! У США розпочали зйомки 4 сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел". Перші фото зі зйомок та деталі – дізнавайтесь у матеріалі.

"Дивовижна місіс Мейзел" 4 сезон: фото

У Нью-Йорку відновились зйомки довгоочікуваного 4 сезону "Дивовижна місіс Мейзел". Як повідомляє Deadline, створення нових епізодів відбудеться без масових сцен, які неодноразово можна було побачити у попередніх сезонах проєкту. Через пандемію коронавірусу автори серіалу будуть використовувати графіку, щоб додати на кадрах натовп.

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Наразі головна актриса стрічки Рейчел Броснахен вже перевтілилась у свою героїню Міріам Мейзел. У мережі вона показала перші кадри зі знімального майданчика, які прикували увагу її прихильників.



Рейчел Броснахен на примірці костюму "Дивовижної місіс Мейзел" / Фото Instagram / @rachelbrosnahan

На одному фото голлівудська актриса показала, як знімаються сцени в машині. Перед камерою Рейчел Броснахен постала зі спеціальним захисним чохлом, що нагадував парасольку.

Цього року все виглядає інакше… Але ми повертаємось! Зйомки 4 сезону "Дивовижної місіс Мейзел" почались,

– написала актриса.



Рейчел Броснахен у "Дивовижній місіс Мейзел" / Фото Instagram / @rachelbrosnahan

Припущення щодо сюжету "Дивовижної місіс Мейзел"

Чималу увагу приковує і сюжет "Дивовижної місіс Мейзел". У центрі подій постане Міріам – на перший погляд, звичайна американка, яка виховувалась у єврейських традиціях. Вона має 2 маленьких дітей та підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком Джоелем. Шкодувати через розрив Міріам не має наміру, адже саме він допоміг їй розпочати кар'єру гумористки. Головна героїня виступає зі стендапами у клубі, доводячи до сліз навіть вибагливу публіку.

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В останніх серіях 3 сезону Міріам Мейзел втратила співпрацю з легендарним співаком Шаєм Болдвіном. Тому у нових епізодах глядачі побачать, як головна героїня буде переживати скасування її великого турне.

Водночас Джоел таки відкрив свій бар, відтак у ЗМІ припускають, що Міріам може виступати у його клубі, допомагаючи таким чином і йому, і собі. Вирішуватиме пара і спірні питання щодо освіти та виховання їхніх дітей, що може ще більше зблизити їх. Та наразі автори 4 сезону "Дивовижної місіс Мейзел" не коментують припущень і тримають у таємниці деталі майбутніх серій.

Актори "Дивовижна місіс Мейзел" 4 сезон: