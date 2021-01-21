Забавная и увлекательная история о жизни Мириам будет иметь продолжение! В США начали съемки 4 сезона сериала "Удивительная миссис Мейзел". Первые фото со съемок и детали – узнавайте в материале.

"Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон: фото

В Нью-Йорке возобновились съемки долгожданного 4 сезона "Удивительная миссис Мейзел". Как сообщает Deadline, создание новых эпизодов состоится без массовых сцен, которые неоднократно можно было увидеть в предыдущих сезонах проекта. Из-за пандемии коронавируса авторы сериала будут использовать графику, чтобы добавить на кадрах толпу.

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Сейчас главная актриса ленты Рэйчел Броснахэн уже перевоплотилась в свою героиню Мириам Мейзел. В сети она показала первые кадры со съемочной площадки, которые приковали внимание ее поклонников.



Рейчел Броснахен на примерке костюма "Удивительной миссис Мейзел" / Фото Instagram / @rachelbrosnahan

На одном фото голливудская актриса показала, как снимаются сцены в машине. Перед камерой Рейчел Броснахен предстала со специальным защитным чехлом, напоминавшим зонт.

В этом году все выглядит иначе ... но мы возвращаемся! Съемки 4 сезона "Удивительной миссис Мейзел" начались,

- написала актриса.



Рейчел Броснахен в "Удивительной миссис Мейзел" / Фото Instagram / @rachelbrosnahan

Предположения относительно сюжета " Удивительной миссис Мейзел"

Немалое внимание приковывает и сюжет "Удивительной миссис Мейзел". В центре событий предстанет Мириам – на первый взгляд, обычная американка, которая воспитывалась в еврейских традициях. Она имеет 2 маленьких детей и поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем Джоэлем. Сожалеть из-за разрыва Мириам не намерена, ведь именно он помог ей начать карьеру юмористки. Главная героиня выступает со стендапами в клубе, доводя до слез даже взыскательную публику.

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В последних сериях 3 сезона Мириам Мейзел потеряла сотрудничество с легендарным певцом Шаем Болдвином. Поэтому в новых эпизодах зрители увидят, как главная героиня будет переживать отмену ее большого турне.

В то же время Джоэл таки открыл свой бар, поэтому в СМИ предполагают, что Мириам может выступать в его клубе, помогая таким образом и ему, и себе. Решать пара и спорные вопросы по образованию и воспитанию их детей, что может еще больше сблизить их. И сейчас авторы 4 сезона "Удивительной миссис Мейзел" не комментируют предположений и держат в тайне детали будущих серий.

Актеры "Удивительная миссис Мейзел" 4 сезон: