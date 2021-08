Таким чином, особистий капітал Різ Візерспун збільшився до 400 мільйонів доларів. За новим рейтингом Forbes, це зробило її найбагатшою та найбільш високооплачуваною актрисою у світі!

Новим власником стала медіакомпанія, стартап Blackstone, який очолюють колишні керівники Disney Том Стеггс і Кевін Маєр. Вважають, що нинішнє топкерівництво Hello Sunshine залишиться і продовжить свою роботу над проєктами. Різ Візерспун і гендиректор компанії Сара Харден увійдуть до складу директорів нової організації, назва якої поки не розголошується.

Hello Sunshine ідеально підходить для нашого бачення нової компанії наступного покоління, пов'язаної з розвагами, технологіями і контентом. Ми прагнемо надихати, розважати і захоплювати світову аудиторію,

– заявили Стеггс і Маєр.

У ​своєму інстаграмі зірка Різ Візерспун прокоментувала:

"Який приголомшливий день! Я запустила Hello Sunshine, щоб змінити уявлення про жінок у ЗМІ. За останні декілька років ми спостерігали, як наша місія реалізовується через книги, телебачення, фільми та соцмережі. Сьогодні ми робимо величезний крок вперед, встановивши партнерські відносини з @blackstone, що дозволить нам розповідати ще цікавіші, разючіші й інформативні історії про життя жінок у всьому світі. Я дуже натхненна тим, що це означає для нашого майбутнього. Я сповнена рішучості й надалі створюватиму можливості для всіх авторів (з досвідом і без), щоб вони могли розповідати свої історії та охоплювати все більшу аудиторію".

Гонорари Різ Візерспун

Крім того, Різ Візерспун залишається однією з найбільш високооплачуваних зірок в кіноіндустрії. За один епізод серіалу "Ранкового шоу" чи "Велика маленька брехня" вона отримувала не менше 1 мільйона доларів. Позаяк у першому сезоні "Великої маленької брехні" вона отримувала ще 250 тисяч доларів. Різ Візерспун також виступає в ролі продюсера і отримує великі гонорари за зйомки в рекламі компанії Crate & Barrel, яка займається дистрибуцією меблів і предметів інтер'єру від європейських виробників.

У яких фільмах чи серіалах зіграла Різ Візерспун

"Білявка в законі", 2001, Еллі Вудс;

"Між небом і землею", 2005, доктор Елізабет Мастерсон;

"Отже, війна", 2012, Лорен Скотт;

"Красуні в бігах", 2015, Роуз Купер;

"Знову вдома", 2017, Еліс Кінні;

"Велика маленька брехня", 2016, Меделін Марта Маккензі;

"Ранкове шоу" 2019, Бредлі Джексон;

"Усюди жевріють пожежі" 2020, Елена Річардсон;

"Друзі: Воз’єднання" 2021, Різ Візерспун.