Роботу над серіалом Дженніфер Еністон та Різ Візерспун почали 2019 року. Стрічка отримала величезну кількість схвальних відгуків, і, безперечно, номінації на премії Еммі і Гільдії кіноакторів США, а також допоміг перемогти Дженніфер Еністон в номінації "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".

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Що відомо про новий сезон "Ранкового шоу"

Прем’єра другого сезону мала відбутися у 2020 році, але через затримку у зв’язку з пандемією, графіки виходу серій змінилися. Авторам серіалу довелося трохи змінювати сценарій, оскільки в центрі уваги "Ранкового шоу" – новинна телепередача, яка висвітлює актуальні події у світі. Також творці проєкту не оминули увагою пандемію як інфопривід.

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Акторський склад продовження "Ранкового шоу"

В другому сезоні буде безліч нових облич. Безперечно, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Біллі Крудапа, Марк Дюпласс та Стів Каррелл повернуться до своїх ролей. А новою зіркою стане Джуліанна Маргуліс ("Хороша дружина", "Швидка допомога") у ролі Лори Петерсон, ведучої новин UBA News та суперниці ведучих "Ранкового шоу".

Це таки сталося! Раді поділитися з вами усіма першим поглядом на другий сезон,

– прокоментувала свій пост в Інстаграмі Різ Візерспун.