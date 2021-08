Таким образом, личный капитал Риз Уизерспун увеличился до 400 миллионов долларов. По новому рейтингу Forbes, это сделало ее самой богатой и самой высокооплачиваемой актрисой в мире!

Новым владельцем стала медиакомпания, стартап Blackstone, который возглавляют бывшие руководители Disney Том Стеггс и Кевин Майер. Считают, что нынешнее топ-руководство Hello Sunshine останется и продолжит свою работу над проектами. Риз Уизерспун и гендиректор компании Сара Харден войдут в состав директоров новой организации, название которой пока не разглашается.

Hello Sunshine идеально подходит для нашего видения новой компании следующего поколения, связанной с развлечениями, технологиями и контентом. Мы стремимся вдохновлять, развлекать и увлекать мировую аудиторию,

– заявили Стеггс и Майер.

В своем инстаграме звезда Риз Уизерспун прокомментировала:

"Какой потрясающий день! Я запустила Hello Sunshine, чтобы изменить представление о женщинах в СМИ. За последние несколько лет мы наблюдали, как наша миссия реализуется через книги, телевидение, фильмы и соцсети. Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с @blackstone, что позволит нам рассказывать еще интереснее, разительнее и информативнее истории о жизни во всем мире. Я очень вдохновлена ​​тем, что это значит для нашего будущего. Я полна решимости и впредь буду создавать возможности для всех авторов (с опытом и без), чтобы они могли рассказывать свои истории и охватывать все большую аудиторию".

Гонорары Риз Уизерспун

Кроме того, Риз Уизерспун остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала "Утреннего шоу" или "Большая маленькая ложь" она получала не менее 1 миллиона долларов. В первом сезоне "Большой маленькой лжи" она получала еще 250 тысяч долларов. Риз Уизерспун также выступает в роли продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate&Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

В каких фильмах или сериалах сыграла Риз Уизерспун

"Блондинка в законе", 2001, Элли Вудс;

"Между небом и землей", 2005, доктор Элизабет Мастерсон;

"Значит, война", 2012, Лорен Скотт;

"Красотки в бегах", 2015, Роуз Купер;

"В гостях у Элис", 2017, Элис Конные;

"Большая маленькая ложь", 2016, Мэделин Марта Маккензи;

"Утреннее шоу" 2019, Брэдли Джексон;

"И повсюду тлеют пожары" 2020, Елена Ричардсон;

"Друзья: Воссоединение" 2021, Риз Уизерспун.