Выглядит потрясающе: как изменилась Николь Кидман за 30 лет

Сегодня, 20 июня, голливудская актриса Николь Кидман отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 59 лет.

Актриса всегда появлялась на публике в роскошных нарядах. Она никогда не теряла стройной фигуры и свежего вида. Далее в материале 24 Канал покажет , как изменилась звезда за несколько десятилетий.

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Например, вот такой была Николь в 1996 году, когда получала премию "Золотой глобус" за "Лучшую женскую роль" в комедии "Умереть ради". В то время у знаменитости были густые волосы, из которых делали объемные прически.

Николь Кидман в 1996 году / Фото Getty Images

С 1990 по 2001 год она была замужем за Томом Крузом. Супруги всегда публично демонстрировали свои чувства. Кидман начала появляться в более эффектных образах, которые подчеркивали её фигуру.

Николь Кидман и Том Круз в 2000 году / Фото Getty Images

В 2006 году актриса вышла замуж во второй раз за Кита Урбана. Кидман надела белое платье и фату, а букет также подобрала в тон свадебному образу. Уже тогда её волосы отличались ярко выраженным белокурым оттенком. Напомним, что в 2025 году пара сообщила о разводе. Они договорились о разделе имущества и опеке над двумя общими детьми.

Свадьба Николь Кидман в 2006 году / Фото Getty Images

Спустя 10 лет после свадьбы голливудская актриса продолжала менять стиль как в одежде, так и экспериментировать с цветом волос и причёсками. Тогда же знаменитость появилась на публике с уменьшенной грудью. Выяснилось, что женщина удалила имплантаты, потому что не хочет, чтобы "её тело отравляло что-то изнутри".

Николь Кидман в 2016 году / Фото Getty Images

В 2025 году она впервые за много лет сменила прическу. Николь Кидман появилась на Met Gala с новой короткой прической и в чёрном платье от Balenciaga, которое поразило публику. Платье было создано модельером Демной Гвасалией в стиле 1950-х годов, и на его изготовление ушло 700 часов работы.

Безупречный образ Николь Кидман в 2025 году / Фото Getty Images

В том же году она вошла в список 13 самых влиятельных женщин мира по версии издания Time. Несколько лет назад Николь заявила о необходимости изменений в отношении гендерного баланса в Голливуде и заверила, что будет работать как минимум с одной женщиной-режиссёром каждые 18 месяцев. С тех пор Кидман удалось сотрудничать с 19 из них.

Николь Кидман — самая влиятельная женщина 2025 года / Фото издания Time

В этом году она пришла на бал Met Gala в эффектном красном платье, расшитом пайетками, с перьями вокруг бедер и на манжетах. Над созданием платья мастера ателье Chanel работали около 800 часов.

Напомним, в мае этого года в подкасте Las Culturistas Николь Кидман вызвала возмущение своим заявлением об интересе к русской культуре, в частности, к литературе Толстого и Достоевского. По её словам, именно русская литература стала одним из первых элементов её художественного становления, хотя впоследствии она обратилась и к творчеству сестёр Бронте.

Кроме того, за время войны она не делала публичных заявлений в поддержку Украины и не высказывалась о войне в своих социальных сетях.