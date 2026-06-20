Акторка завжди з'являлась на публіці у розкішних образах. Вона ніколи не зраджувала струнку фігуру та свіжому вигляду. Далі у матеріалі 24 Канал покаже, як зірка змінилась за десятки років.

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До прикладу, ось такою була Ніколь у 1996 році, коли отримувала премію "Золотий глобус" за "Найкращу жіночу роль" у комедії "Померти заради". У той час знаменитість мала густе волосся, з якого робили об'ємні зачіски.

Ніколь Кідман у 1996 році / Фото Getty images

З 1990 року по 2001 рік вона була у шлюбі з Томом Крузом. Подружжя завжди публічно демонструвало свої почуття. Кідман почала з'являтись у більш ефектних образах, які підкреслювали її фігуру.

Ніколь Кідман і Том Круз у 2000 році / Фото Getty images

У 2006 році акторка вийшла заміж вдруге за Кіта Урбана. Кідман одягла білу сукню та фату, а букет також підібрала у тон весільного образу. Уже тоді її волосся вирізнялось акцентною білякуватістю. Нагадаємо, що у 2025 році пара повідомила про розлучення. Вони домовились про розподіл майна та опіку над двома спільними дітьми.

Весіллля Ніколь Кідман у 2006 році / Фото Getty images

Через 10 років після весілля голлівудська акторка продовжувала змінювати стиль як у одязі, так і експериментувала з кольором волоссям та зачісками. Тоді ж знаменитість з'явилась на публіці зі зменшеними грудьми. З'ясувалось, що жінка видалила імпланти, бо не хоче, щоб "її тіло отруювало щось із середини".

Ніколь Кідман у 2016 році / Фото Getty images

У 2025 році вона вперше за багато років змінила зачіску. Ніколь Кідман з'явилася на Met Gala з новою короткою зачіскою та в чорній сукні від Balenciaga, що вразила публіку. Сукня була створена модельєром Демною Гвасалією за зразком 1950-х років і потребувала 700 годин роботи.

Бездоганний образ Ніколь Кідман у 2025 році / Фото Getty Images

У тому ж році вона увійшла до списку 13 найвпливовіших жінок світу, за версією видання Time. Декілька років тому Ніколь заявила про необхідність змін щодо гендерного балансу в Голлівуді й запевнила, що працюватиме мінімум з однією жінкою-режисеркою кожні 18 місяців. З того часу Кідман вдалось співпрацювати з 19 з них.

Ніколь Кідман – найвпливовіша жінка 2025 року / Фото видання Time

Цього року вона прийшла на бал Met Gala в ефектній червоній сукні, розшитій паєтками, з пір’ям навколо стегон і на манжетах. Над створенням сукні майстри ательє Chanel працювали близько 800 годин.

Нагадаємо, у травні цього року у подкасті Las Culturistas Ніколь Кідман обурила своєю заявою про інтерес до російської культури, зокрема, до літератури Толстого і Достоєвського. За її словами, саме російська література стала одним із перших елементів її мистецького становлення, хоча згодом вона звернулася й до творчості сестер Бронте.

Крім того, за час війни вона не робила публічних заяв на підтримку України та не висловлювалася про війну у своїх соціальних мережах.