В 59 лет она дала фору молодым: Николь Кидман поразила стальным прессом в откровенной фотосессии

Пока одни звезды панически боятся морщин и скрывают свой возраст, Николь Кидман решила напомнить, кто здесь настоящая голливудская дива. 59-летняя актриса снялась в откровенной фотосессии, продемонстрировала подтянутое тело и доказала, что цифры в паспорте – вещь довольно условная.

Николь Кидман стала героиней ноябрьского номера Vogue Australia. Для фотосессии актриса примерила эффектные образы от Chanel, в том числе бикини и откровенные наряды, продемонстрировав стройную фигуру и рельефный пресс.

Николь Кидман / Фото Vogue Australia / Лаклан Бейли.



Автором снимков стал фотограф Лаклан Бейли. Кстати, это уже двенадцатая обложка австралийского Vogue в карьере Кидман. Похоже, останавливаться на достигнутом она точно не собирается.

В интервью звезда призналась, что только сейчас научилась по-настоящему комфортно чувствовать себя в собственном теле.

"Сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее в своей коже. Странно осознавать это в 59 лет, но я рада, что наконец-то к этому пришла", – поделилась актриса.

Не обошлось и без неожиданных признаний. Кидман рассказала, что ее дочери Сандей Роуз и Фейт регулярно берут вещи из маминого дизайнерского гардероба. Более того, сама актриса не против носить их джинсы или обувь.

А еще голливудская знаменитость призналась, что в юности комплексовала из-за высокого роста. Ей даже говорили, что она слишком высокая для главных ролей рядом с некоторыми актерами. Правда, впоследствии Голливуду пришлось подстраиваться уже под саму Кидман.

Одним словом, пока кто-то переживает из-за приближающегося шестидесятилетия, Николь спокойно позирует в бикини и наслаждается жизнью.

Кстати, голливудскую звезду Софию Вергару заподозрили в романе с известным певцом.