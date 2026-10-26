У 59 років дала фору молодим: Ніколь Кідман приголомшила сталевим пресом у відвертій фотосесії

Ніколь Кідман стала героїнею листопадового номера Vogue Australia. Для фотосесії акторка приміряла ефектні образи Chanel, зокрема бікіні та відверті вбрання, продемонструвавши струнку фігуру й рельєфний прес.

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Ніколь Кідман / Фото Vogue Australia / Lachlan Bailey.



Автором світлин став фотограф Лаклан Бейлі. До речі, це вже дванадцята обкладинка австралійського Vogue у кар'єрі Кідман. Схоже, зупинятися на досягнутому вона точно не збирається.

В інтерв'ю зірка зізналася, що лише зараз навчилася по-справжньому комфортно почуватися у власному тілі.

Зараз я почуваюся значно комфортніше у власній шкірі. Дивно усвідомлювати це в 59 років, але я рада, що нарешті до цього прийшла, – поділилася акторка.

Не обійшлося й без несподіваних зізнань. Кідман розповіла, що її доньки Сандей Роуз і Фейт регулярно позичають речі з маминого дизайнерського гардероба. Ба більше, сама акторка не проти поносити їхні джинси чи взуття.

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А ще голлівудська знаменитість зізналася, що в юності комплексувала через високий зріст. Їй навіть казали, що вона занадто висока для головних ролей поруч із деякими акторами. Щоправда, згодом Голлівуду довелося підлаштовуватися вже під саму Кідман.

Словом, поки хтось переживає через наближення шістдесятиріччя, Ніколь спокійно позує в бікіні та насолоджується життям.

До слова, голлівудську зірку Софію Вергару запідозрили в романі з відомим співаком.