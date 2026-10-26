Софію Вергару застукали за романтичною вечерею з відомим співаком, який підтримує Україну

Софія Вергара / Фото Getty images
Схоже, 54-річна Софія Вергара вирішила, що після гучного розлучення найкраща терапія – новий красень поруч. І бажано молодший на 15 років. Принаймні саме такі висновки вже роблять шанувальники акторки після її останньої появи на публіці.
Зірку серіалу "Американська сімейка" запідозрили в романі з 39-річним фронтменом Imagine Dragons Деном Рейнольдсом. Як повідомляє TMZ, пару сфотографували за романтичною вечерею в Лос-Анджелесі, де знаменитості не соромилися демонструвати ніжність.
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Що відомо про можливий роман Софії Вергари
Софія Варгара та Ден Рейнольс / Фото BACKGRID
Увечері 24 жовтня акторка та музикант завітали до престижного ресторану Cipriani в Беверлі-Гіллз. На фотографіях папараці Рейнольдс тримає Вергару за руку, а вона усміхається своєму супутнику.
Щоправда, вечеря була не зовсім інтимною. Компанію знаменитостям склали двоє друзів, зокрема засновниця косметичного бренду Anastasia Beverly Hills Анастасія Соаре.
Софія Варгара та Ден Рейнольс / Фото BACKGRID
Але найцікавіше почалося після вечері. За інформацією TMZ, близько 00:30 Софія та Ден непомітно залишили ресторан через чорний вихід.
Представники обох знаменитостей поки не прокоментували їхні стосунки. Тож чи справді це новий роман, залишається загадкою.
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Що відомо про попередні стосунки зірок
Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс розійшовся з акторкою Мінкою Келлі після майже чотирьох років стосунків. Причини розриву колишні закохані публічно не пояснили.
А от у Софії Вергари ситуація значно драматичніша. Її колишній чоловік Джо Манганьєлло нещодавно випустив мемуари, у яких розповів про проблеми зі здоров'ям та складний період їхнього шлюбу.
Актор стверджує, що дружина нібито не підтримувала його під час хвороби. Натомість Вергара поширила в соцмережах допис про нарцисичних чоловіків, який користувачі сприйняли як натяк на колишнього.
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