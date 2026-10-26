Софию Вергару застали за романтическим ужином с известным певцом, который поддерживает Украину

Звезду сериала "Американская семейка" заподозрили в романе с 39-летним фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом. Как сообщает TMZ, пару сфотографировали за романтическим ужином в Лос-Анджелесе, где знаменитости не стеснялись демонстрировать нежность.

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Что известно о возможном романе Софии Вергары

София Вергара и Дэн Рейнольдс / Фото BACKGRID



Вечером 24 октября актриса и музыкант посетили престижный ресторан Cipriani в Беверли-Хиллз. На фотографиях папарацци Рейнольдс держит Вергару за руку, а она улыбается своему спутнику.

Правда, ужин был не совсем интимным. Компанию знаменитостям составили двое друзей, в том числе основательница косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре.

София Вергара и Дэн Рейнольдс / Фото BACKGRID



Но самое интересное началось после ужина. По информации TMZ, около 00:30 София и Дэн незаметно покинули ресторан через черный ход.

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Представители обеих знаменитостей пока не прокомментировали их отношения. Так что действительно ли это новый роман, остается загадкой.

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Что известно о предыдущих отношениях звезд

Напомним, что в начале октября стало известно, что Дэн Рейнольдс расстался с актрисой Минкой Келли после почти четырех лет отношений. Почему они расстались, бывшие влюбленные не объяснили публично.

А вот у Софии Вергары ситуация гораздо драматичнее. Ее бывший муж Джо Манганьелло недавно выпустил мемуары, в которых рассказал о проблемах со здоровьем и сложном периоде их брака.

Актер утверждает, что жена якобы не поддерживала его во время болезни. В свою очередь, Вергара опубликовала в соцсетях пост о нарциссических мужчинах, который пользователи восприняли как намек на бывшего.

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