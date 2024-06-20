В материале Кино 24 читайте о жизни и карьере Николь Кидман. Несмотря на то, что она была застенчивой в детстве, после обучения Николь получила всемирное признание как актриса и звезда многих престижных фильмов.

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Начало карьеры и брак с Томом Крузом

Николь Кидман родилась в Гонолулу. В детстве она занималась балетом, что привело ее к обучению в театре. Там она получила еще и навыки актерского мастерства. В 14 лет девушка впервые снялась в кино и телевидении. Ее первыми фильмами были "Рождество Буша" и "Бандиты на велосипедах".

Впоследствии Николь Кидман пригласили в Голливуд для работы над фильмом "Дни грома". Там она познакомилась с Томом Крузом, в 1990 году пара поженилась. Николь не удавалось забеременеть, поэтому они усыновили детей Коннора и Изабелу.



Николь Кидман и Том Круз / Фото Getty Images

Через 11 лет брака Том Круз подал на развод и попросил опеку над детьми.

Прорыв в карьере

Пока актриса была в браке, о Николь Кидман вспоминали в основном как о жене Тома Круза. Но когда бракоразводный процесс подошел к концу, вышел фильм-мюзикл "Мулен Руж", где она самостоятельно исполняла музыкальные номера. С каждым последующим фильмом ее успех увеличивался. В 2003 Николь Кидман получила Оскар и Золотой глобус за лучшую женскую роль в фильме "Часы".

Счастливый второй брак

В 2005 году Николь Кидман познакомилась с музыкантом Китом Урбаном. Всего лишь через год отношений пара поженилась. В 2008 году актриса стала мамой и родила дочь Сандей Роуз, а еще через 2 года у супругов родилась Фейт Маргарет (благодаря суррогатному материнству). Семья очень важна для Николь Кидман, а своих детей она оберегает от внимания публики и почти не показывает их на фото.

Борьба с раком

В 2020 году Николь Кидман впервые призналась, что боролась с раком кожи. Актриса предполагает, что это произошло из-за того, что она не берегла свою кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Однако ей удалось побороть онкологическое заболевание.

На протяжении лет Николь Кидман экспериментировала с прическами, будучи то блондинкой, то рыжей. Она также делала себе инъекции красоты, однако отрицает, что ложилась под нож хирурга. Хотя косметологи таки подозревают, что актриса меняла внешность.

Как менялась Николь Кидман / Фото из инстаграма актрисы

Сейчас Николь Кидман остается одной из самых успешных звезд Голливуда и самых высокооплачиваемых актрис. 28 июня на Netflix выйдет новый фильм с ее участием – "Семейное дело".