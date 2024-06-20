У матеріалі Кіно 24 читайте про життя та кар'єру Ніколь Кідман. Попри те, що вона була сором'язливою у дитинстві, після навчання Ніколь отримала всесвітнє визнання як акторка та зірка багатьох престижних фільмів.

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Початок кар'єри і шлюб з Томом Крузом

Ніколь Кідман народилась в Гонолулу. У дитинстві вона займалась балетом, що привело її до навчання у театрі. Там вона здобула ще й навички акторської майстерності. У 14 років дівчина вперше знялася у кіно та телебаченні. Її першими фільмами були "Різдво Буша" та "Бандити на велосипедах".

Згодом Ніколь Кідман запросили до Голлівуду для роботи над фільмом "Дні грому". Там вона познайомилася з Томом Крузом, у 1990 році пара одружилась. Ніколь не вдавалося завагітніти, тому вони всиновили дітей Коннора та Ізабелу.



Ніколь Кідман і Том Круз / Фото Getty Images

Через 11 років шлюбу Том Круз подав на розлучення та попросив опіку над дітьми.

Прорив у кар'єрі

Поки акторка була у шлюбі, про Ніколь Кідман згадували здебільшого як про дружину Тома Круза. Та коли процес розлучення добіг кінця, вийшов фільм-мюзикл "Мулен Руж", де вона самостійно виконувала музині номери. З кожним наступним фільмом її успіх збільшувався. У 2003 Ніколь Кідман отримала Оскар та Золотий глобус за найкращу жіночу роль у стрічці "Години".

Щасливий другий шлюб

У 2005 році Ніколь Кідман познайомилась з музикантом Кітом Урбаном. Всього лиш через рік стосунків пара одружилася. У 2008 році акторка стала мамою та народила доньку Сандей Роуз, а ще через 2 роки у подружжя народилась Фейт Маргарет (завдяки сурогатному материнству). Сім'я дуже важлива для Ніколь Кідман, а своїх дітей вона оберігає від уваги публіки та майже не показує їх на фото.

Боротьба з раком

У 2020 році Ніколь Кідман вперше зізналась, що боролася з раком шкіри. Акторка припускає, що це сталось через те, що вона не берегла свою шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету. Однак їй вдалося побороти онкологічне захворювання.

Упродовж років Ніколь Кідман експериментувала із зачісками, бувши то білявкою, то рудою. Вона також робила собі ін'єкції краси, однак заперечує, що лягала під ніж хірурга. Хоч косметологи таки підозрюють, що акторка змінювала зовнішність.

Як змінювалась Ніколь Кідман / Фото з інстаграму акторки

Зараз Ніколь Кідман залишається однією з найуспішніших зірок Голлівуду та найвисокооплачуваніших акторок. 28 червня на Netflix вийде новий фільм за її участю – "Сімейна справа".