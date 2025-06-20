Классика, которую стоит увидеть: 4 лучших фильма Николь Кидман

Николь Кидман – яркая и самобытная актриса, эволюция которой поражает: от первых ее появлений в неизвестных австралийских фильмах в 80-х и брака с Томом Крузом до получения Оскара и статуса самой высокооплачиваемой звезды Голливуда. Николь Кидман в любом фильме поднимает его на новый уровень и демонстрирует свою универсальность и способность безупречно перевоплотиться во все возможные роли.

Сегодня, 20 июня, Николь Кидман празднует день рождения: ей исполнилось 58 лет. По этому случаю Кино 24 расскажет о ее лучших ролях на большом экране.

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"С широко закрытыми глазами" (1999)

В центре сюжета – врач Уильям Гарфорд, который узнает, что его жена фантазировала о другом мужчине. Ослепленный ревностью и в желании решиться на сексуальное приключение, Уильям отправляется в элитный ночной клуб, где члены клуба ходят в масках, а их ритуалы перерастают в оргии.



Николь Кидман в кино / Кадр из фильма

Николь Кидман в этом противоречивом и провокационном фильме Стэнли Кубрика сыграла Элис – жену Уильяма Гартфорда. Ее блестящая игра усилила идею ленты об исследовании отношений и сексуальности в браке.

"За что стоит умереть" (1995)

Главная героиня Сьюзен живет в провинциальном городке, но мечтает о славе на телевидении. Она выходит замуж за Ларри и становится ведущей прогноза погоды в местном телевидении. Однако муж против ее работы. Сьюзен понимает, что Ларри мешает карьере, поэтому решает убрать его с дороги.



Николь Кидман в кино / Кадр из фильма

Черная комедия с Николь Кидман в главной роли резонирует со зрителем. Актриса удачно изобразила в своей героине ее тщеславие и глупость. За эту роль Кидман получила свой первый "Золотой глобус".

"Часы" (2002)

В драматическом фильме переплетается жизнь трех женщин в разных временных периодах и их борьбу: писательницу Вирджинию Вульф в 1923, беременную домохозяйку Лору Браун в 1950-х и бисексуальную женщину Кларису Вон в современности.



Николь Кидман в кино / Кадр из фильма

Все трое главных актрис продемонстрировали мощную игру. Николь Кидман, которая воплотила Вирджинию Вульф, не осталась в тени своих коллег и одержала победу на Оскаре в номинации "Лучшая женская роль". Фильм стал определяющим в карьере актрисы.

"Варяг" (2022)

События фильма, основанный на скандинавских легендах, разворачиваются в 10 веке в Исландии. Принц Амлет собственными глазами увидел убийство своего отца от руки родного брата. Маленький мальчик тогда смог спастись: он сбежал в далекие земли. Когда Амлет стал взрослым мужчиной, то решил вернуться, чтобы отомстить за папу и вернуть себе королевство.



Николь Кидман в кино / Кадр из фильма

Николь Кидман сыграла мать Амлета, королеву Гудрун, которую брат короля взял в плен. Несмотря на то, что ее роль была второстепенной, она смогла произвести неизгладимое впечатление. Особенно зрителю запоминается сцена, где она и Амлет воссоединяются.