Сьогодні, 20 червня, Ніколь Кідман святкує день народження: їй виповнилося 58 років. З цієї нагоди Кіно 24 розповість про її найкращі ролі на великому екрані.

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"Із широко заплющеними очима" (1999)

У центрі сюжету – лікар Вільям Гарфорд, який дізнається, що його дружина фантазувала про іншого чоловіка. Засліплений ревнощами та в бажанні наважитись на сексуальну пригоду, Вільям вирушає до елітного нічного клубу, де члени клубу ходять у масках, а їхні ритуали переростають в оргії.



Ніколь Кідман у кіно / Кадр з фільму

Ніколь Кідман у цьому суперечливому та провокативному фільмі Стенлі Кубрика зіграла Еліс – дружину Вільяма Гартфорда. Її блискуча гра підсилила ідею стрічки про дослідження стосунків та сексуальності у шлюбі.

"Померти заради" (1995)

Головна героїня Сьюзен живе в провінційному містечку, але мріє про славу на телебаченні. Вона виходить заміж за Ларрі та стає ведучою прогнозу погоди в місцевому телебаченні. Однак чоловік проти її роботи. Сьюзен розуміє, що Ларрі заважає кар'єрі, тому вирішує прибрати його з дороги.



Ніколь Кідман у кіно / Кадр з фільму

Чорна комедія з Ніколь Кідман у головній ролі резонує з глядачем. Акторка вдало зобразила у своїй героїні її марнославство й дурість. За цю роль Кідман отримала свій перший "Золотий глобус".

"Години" (2002)

У драматичному фільмі переплітається життя трьох жінок у різних часових періодах та їхню боротьбу: письменницю Вірджинію Вульф у 1923, вагітну домогосподарку Лору Браун у 1950-х та бісексуальну жінку Кларису Вон у сучасності.



Ніколь Кідман у кіно / Кадр з фільму

Всі троє головних акторок продемонстрували потужну гру. Ніколь Кідман, яка втілила Вірджинію Вульф, не залишилася в тіні своїх колег і здобула перемогу на Оскарі в номінації "Найкраща жіноча роль". Фільм став визначальним в кар'єрі акторки.

"Варяг" (2022)

Події фільму, що заснований на скандинавських легендах, розгортаються в 10 столітті в Ісландії. Принц Амлет на власні очі побачив вбивство свого батька від руки рідного брата. Маленький хлопчик тоді зміг врятуватися: він втік у далекі землі. Коли Амлет став дорослим чоловіком, то вирішив повернутися, щоб помститись за тата та повернути собі королівство.



Ніколь Кідман у кіно / Кадр з фільму

Ніколь Кідман зіграла матір Амлета, королеву Гудрун, яку брат короля взяв у полон. Попри те, що її роль була другорядною, вона змогла справити незабутнє враження. Особливо глядачу запам'ятовується сцена, де вона й Амлет возз'єднуються.