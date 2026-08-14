Как сообщает Variety, Кидман было всего 22 года, когда они познакомились на съемках фильма "Дни грома". Через год они уже поженились. И если кто-то пытался объяснить молодой актрисе, что это не лучшее решение для ее профессионального будущего, она особо не переживала.

"Я влюблена. Я хочу выйти замуж", – вспомнила Кидман свою тогдашнюю позицию.

Николь Кидман о браке с Томом Крузом / Фото Getty Images



В итоге брак продлился 11 лет, а Кидман действительно оказалась в центре постоянного внимания прессы. Но с карьерой все сложилось немного иначе, чем прогнозировали скептики. После развода в 2001 году актриса снялась в фильмах "Мулен Руж!" и "Другие", а уже в следующем году получила "Оскар" за "Часы".

Так что карьеру Кидман все-таки не потеряла. Наоборот – похоже, Голливуд просто решил немного подождать.

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Сама актриса впоследствии признавалась, что вышла замуж очень молодой и тогда еще фактически не успела повзрослеть. А вот Круз, как оказалось, не только был ее мужем, но и помог ей получить одну из важных ролей: именно он предложил Стэнли Кубрику взять Кидман в "С широко закрытыми глазами".

Так что история о "карьере, разрушенной браком", оказалась не совсем той сказкой, которой ее в свое время пугали.

В то же время недавно еще одну бывшую Тома Круза заметили целующейся с другим мужчиной.