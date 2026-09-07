"Мама – это не подруга": Николь Кидман раскрыла свое главное правило в воспитании дочерей

Николь Кидман, похоже, не собирается играть роль "крутой подружки" для своих дочерей – 18-летней Сандей и 15-летней Фейт.

Как сообщает dailymail, актриса говорит, что для детей она прежде всего мама, наставница и человек, на которого они всегда могут положиться в случае необходимости. Она всегда говорит своим детям:

"Я здесь не для того, чтобы быть твоей лучшей подругой"

Кидман подчеркивает: она хочет оставаться для дочерей своим человеком, но не стремится превращать материнство в дружбу.

По ее словам, мама должна быть "опорой" – тем, к кому можно обратиться или попросить помощи, если возникли какие-то проблемы, а не становиться той подругой-советчицей.

Несмотря на сумасшедший рабочий график, Кидман рассказывает, что старается максимально беречь время, проводимое с дочерьми. После завершения съемок сериала "Спецоперации: Львица" она сразу возвращалась домой к Сандей и Фейт.

В отличие от Николь Кидман, у ее бывшего мужа Тома Круза отношения с дочерью Сури сложились далеко не так тепло.