По информации People , смена фамилии подтверждается документами регистрации избирателей в штате Пенсильвания. Там девушка учится в Университете Карнеги-Меллона.

Впрочем, внимательные поклонники заметили изменения еще раньше. Во время выпускного школы в 2024 году Сури уже получала диплом под именем Сури Ноэль, без знаменитой фамилии отца.



Кэти Голмс с дочерью Сури / Фото quicom



Напомним, Сури родилась в 2006 году, а уже через несколько месяцев Том Круз и Кэти Голмс официально стали супругами. Правда, сказка о голливудской любви длилась недолго: в 2012 году пара развелась, после чего дочь воспитывала преимущественно Кэти.

Несмотря на огромный интерес к своей жизни, сама Сури давно избегает публичности. После поступления в университет она редко попадает в объективы папарацци, а ее мама еще реже говорит о дочери в интервью.

Но когда Сури поступила в колледж, Кэти Голмс все же не скрывала эмоций.

Я очень горжусь своей дочерью. Конечно, мне не хватит того, что она рядом, но я счастлива за нее. Это прекрасное время, когда человек открывает себя, – говорила актриса.

В конце 2024 Голмс также была вынуждена опровергать слухи о том, что Сури якобы получила многомиллионный трастовый фонд от отца после совершеннолетия. Тогда актриса коротко ответила:

Это полная ложь. Достаточно придумывать.

Значит ли смена фамилии окончательный разрыв с Томом Крузом, сама Сури не комментировала.

К слову, это уже не первый подобный случай в Голливуде. Ранее от фамилии Брэда Питта официально отказались и несколько его детей , так что громкие фамилии, похоже, не всегда хочется носить всю жизнь.

