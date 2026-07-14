По информации Daily Mail, Захара и Меддокс, хотя и давно не общаются с отцом, только сейчас подали документы, чтобы официально сменить собственную фамилию с Джоли-Питт на просто Джоли. Соответствующие сообщения уже опубликованы в Los Angeles Daily Journal – это одна из обязательных процедур перед судебным разбирательством в Калифорнии.



Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми / Фото Getty Images



Впрочем, для Захары это скорее юридическое оформление того, что давно стало реальностью. Еще несколько лет назад она представлялась как Захара Марли Джоли, вступая в студенческое сестринство, и под тем же именем получила диплом. Соответствующее заявление девушка подала 9 июля 2026 года.

А вот за несколько дней до этого, Меддокс также решил окончательно отказаться от фамилии отца. Если суд одобрит заявления, в семье Джоли останется еще меньше детей с двойной фамилией.



Слушание по делу Захары запланировано на 28 сентября, а слушание по делу Мэддокса – на 14 сентября.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись после громкого конфликта в 2016 году. С тех пор отношения актера с частью детей неоднократно становились темой для обсуждений, а судебные споры между бывшими супругами длились годами.

А пока посмотрите подборку фильмов о папах, где отношения все-таки лучше, чем у Брэда Питта с его детьми и вызывают только восторг.