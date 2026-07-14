За інформацією Daily Mail, Захара та Меддокс, хоч і давно не спілкуються з батьком, тільки тепер подали документи, щоб офіційно змінити власне прізвище з Джолі-Пітт на просто Джолі. Відповідні повідомлення вже опублікували в Los Angeles Daily Journal – це одна з обов'язкових процедур перед судовим розглядом у Каліфорнії.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми / Фото Getty images



Втім, для Захари це радше юридичне оформлення того, що давно стало реальністю. Вона ще кілька років тому представлялася як Захара Марлі Джолі, вступаючи до студентського сестринства, а під таким самим ім'ям отримувала диплом. Відповідну заяву дівчина подала 9 липня2026 року.

А от за декілька днів до цього, Меддокс також вирішив остаточно відмовитися від прізвища батька. Якщо суд схвалить заяви, у родині Джолі залишиться ще менше дітей із подвійним прізвищем.



Слухання у справі Захари заплановано на 28 вересня, а слухання у справі Меддокса – на 14 вересня.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися після гучного конфлікту у 2016 році. Відтоді стосунки актора з частиною дітей неодноразово ставали темою для обговорень, а судові суперечки між колишнім подружжям тривали роками.

А поки ловіть добірку фільмів про татів, де стосунки таки кращі, ніж у Бреда Пітта з його дітьми і викликають тільки захват.