Кинотеатры переживают не лучшие свои времена в связи с пандемией вируса COVID-19, даже учитывая некоторое возрождение после ослабления карантинных ограничений. Поэтому кинотеатры принимают меры, чтобы поощрить зрителей для посещения. Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres организовала первую в мире рекламную кампанию для популяризации кинотеатров с участием ведущих актеров.

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Что известно о самой дорогой рекламной кампании кинотеатров

Как сообщает Daily Mail, стоимость рекламной кампании составит 25 миллионов долларов, ее покажут сразу в 9 странах мира (Америке и Европе). В первом видео, которое было обнародовано в ютубе, мы увидели лауреата премии Оскар – Николь Кидман. Актриса прогулялась по кинозалах одного из новых кинотеатров сети AMC в Портер-Ранч, Калифорния.

Стоит подчеркнуть, что сети кинотеатров обычно не делают никаких рекламных кампаний, кроме отдельных реклам в рамках премьер фильмов. Чтобы предотвратить снижение посещаемости (и прибыли) кинотеатров сеть AMC пошла на такой отчаянный шаг. Это никого не удивляет, ведь очень много кинопремьер крупных кинокомпаний, в частности таких, как Warner Bros., будут проходить и на стриминговых платформах после презентации в кинотеатрах (например, HBO Max).

Николь Кидман в рекламе кинотеатров AMC: смотрите видео

Ранее сообщалось, что Николь Кидман является одной из голливудских актрис, которые получают самые большие гонорары и заработок. В частности, за работу над сериалом "Большая маленькая ложь" актриса и ее коллега Риз Уизерспун получили более 1 миллиона долларов всего лишь за один эпизод во втором сезоне сериала.