Она против бодишейминга: как выглядит в реальной жизни звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан

Никола Кохлан – талантливая ирландская актриса, которая получила известность благодаря своим ярким ролям в разных жанрах. Она стала известной благодаря роли Клэр Девлин в популярном ситкоме "Девушки Дерри". А также значительной вехой в карьере Николы стала роль Пенелопы Фезерингтон в драматическом сериале "Бриджертоны" от Netflix.

В этом проекте она сумела показать свое актерское мастерство в новом свете, воплотив образ молодой женщины, живущей в эпоху Регентства. Сериал "Бриджертоны" стал настоящим хитом, получив большую аудиторию по всему миру и закрепив за Николой Кохлан статус звезды. Узнайте в материале Кино 24, как актриса выглядит в реальной жизни.

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Как живет Никола Кохлан

Никола Кохлан, кроме того, что снимается в качественных и интересных кинолентах, является настоящей активисткой. Если ее героини на экранах выглядят несколько наивными и чувствительными, в жизни Никола имеет твердую позицию по многим вопросам, которые беспокоят современное общество.

Еще в 2018 году актриса написала в Guardian разгромную статью, которую метко назвала "Критики, судите меня за мою работу в "Девушках из Дерри" и на сцене, а не за мое тело". В этой статье Никола осуждала сексистскую трактовку, присутствующую в театральных рецензиях на спектакль "The Prime of Miss Jean Brodie", в котором она играла в лондонском Donmar Warehouse. Она призвала критиков и зрителей обращать внимание на ее актерские способности и работу, а не на внешность.

В третьем сезоне сериала "Бриджертоны" актриса решила поставить на место всех хейтеров и показать, как шикарно может выглядеть ее тело в кадре. Актриса специально попросила авторов добавить как можно больше откровенных сцен с ней. Никола считает, что бодишейминг в современном мире недопустим и активно выступает против этого явления. Она использует свою популярность, чтобы повышать осведомленность о проблеме и поддерживать тех, кто сталкивается с подобными вызовами.

Таким образом, Никола Кохлан не только достигает успехов в своей актерской карьере, но и делает весомый вклад в борьбу за равенство и справедливость в обществе.

Фильмография Николы Кохлан

"Бриджертоны"

"Барби"

"Плюшевый кролик"

"Девушки из Дерри"

"Тор: Легенда викингов"

"Свенгали" и другие.

Смотрите ленты с Николой Кохлан, а также ожидайте продолжения 3 сезона "Бриджертонов", которое выйдет уже 13 июня.