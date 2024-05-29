У цьому проєкті вона зуміла показати свою акторську майстерність у новому світлі, втіливши образ молодої жінки, що живе в епоху Регентства. Серіал "Бріджертони" став справжнім хітом, здобувши велику аудиторію по всьому світу і закріпивши за Ніколою Кохлан статус зірки. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, як акторка виглядає у реальному житті.

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Як живе Нікола Кохлан

Нікола Кохлан, окрім того, що знімається в якісних та цікавих кінострічках, є справжньою активісткою. Якщо її героїні на екранах виглядають дещо наївними та чутливими, у житті Нікола має тверду позицію щодо багатьох питань, які турбують сучасне суспільство.

Ще у 2018 році акторка написала в Guardian розгромну статтю, яку влучно назвала "Критики, судіть мене за мою роботу в "Дівчатах з Деррі" та на сцені, а не за моє тіло". В цій статті Нікола засуджувала сексистське трактування, присутнє в театральних рецензіях на виставу "The Prime of Miss Jean Brodie", у якій вона грала в лондонському Donmar Warehouse. Вона закликала критиків і глядачів звертати увагу на її акторські здібності та роботу, а не на зовнішність.

У третьому сезоні серіалу "Бріджертони" акторка вирішила поставити на місце усіх хейтерів і показати, як шикарно може виглядати її тіло у кадрі. Акторка спеціально попросила авторів додати якомога більше відвертих сцен із нею. Нікола вважає, що бодішеймінг у сучасному світі є неприпустимим і активно виступає проти цього явища. Вона використовує свою популярність, щоб підвищувати обізнаність про проблему і підтримувати тих, хто стикається з подібними викликами.

Таким чином, Нікола Кохлан не тільки досягає успіхів у своїй акторській кар'єрі, але й робить вагомий внесок у боротьбу за рівність та справедливість у суспільстві.

Фільмографія Ніколи Кохлан

"Бріджертони"

"Барбі"

"Плюшевий кролик"

"Дівчата з Деррі"

"Тор: Легенда вікінгів"

"Свенгалі" та інші.

Дивіться стрічки із Ніколою Кохлан, а також очікуйте продовження 3 сезону "Бріджертонів", яке вийде уже 13 червня.