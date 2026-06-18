В Украине выйдет новая семейная комедия, которая заставит поверить в настоящее чудо

В Украине состоится премьера семейной комедии "S Николай и потерянное письмо" производства Big Hand Films. Эта история в очередной раз напоминает: чудеса случаются с теми, кто в них верит.

С сегодняшнего дня тизер можно увидеть во всех кинотеатрах страны. В материале 24 Канала мы расскажем подробнее о премьере, о том, когда фильм выйдет в прокат, о сюжете и о том, кто сыграет главные роли.

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Когда состоится премьера фильма "S Николай и потерянное письмо"?

Особое место в сердце каждого ребенка занимает День Святого Николая. Ведь образ доброго покровителя детей – это символ, который дарит радость, поддерживает веру в чудеса и вдохновляет на добрые поступки. Сегодня Святой Николай не только сохраняет многовековое культурное наследие, но и формирует современную украинскую праздничную традицию.

Семейный фильм "S Николай и потерянное письмо" откроет сезон праздничных фильмов в кинотеатрах и продолжит традицию совместного просмотра уютных зимних картин на большом экране.

Фильм выходит в прокат 19 ноября 2026 года.

"S Николай и потерянное письмо": смотрите онлайн тизер фильма

О чем сюжет и кто сыграет роли?

По сюжету, накануне праздника Николая успешный, но циничный и жадный Борис попадает в аварию, после которой начинает видеть рядом с собой маленького мальчика – самого себя в детстве.

Теперь, пока не наступил праздник, он должен исполнить свою детскую мечту, иначе он навсегда лишится способности испытывать радость, а Святой Николай – своей волшебной силы.

Роль Святого Николая исполняет Виктор Жданов, а Бориса сыграл Артемий Егоров.



Виктор Жданов и Артемий Егоров в фильме / Фото пресс-службы

Также в фильме снялись Александр Швец, Татьяна Малкова, Ирина Кудашова, Иван Блиндар, Ирина Сопонару, Михаил Кукуюк, Мария Мархай, Макар Николенко, Игорь Портянко, Елена Хохлаткина, Анастасия Демьяненко, Валентина Вовченко, Кира Мещерская, Александр Зарубей, Надежда Хильская, а также папийон Джесси.

Режиссёр-постановщик фильма – Александр Кириенко ("Стражи Рождества"), оператор-постановщик – Константин Пономарев ("Конотопская ведьма").