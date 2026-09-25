От Николаса Кейджа почти ничего не осталось: как актер изменился ради роли

Густые брови, другая прическа, более массивное телосложение и характерная мимика – от привычного Кейджа остался разве что взгляд. Рядом с ним еще одна почти неузнаваемая звезда – Кристиан Бэйл, сыгравший бывшего владельца Oakland Raiders.

Как сообщает People, Николас Кейдж вновь доказал, что ради хорошей роли готов не только сменить прическу. В новом биографическом фильме "Мэдден" 62-летний актер перевоплотился в легендарного американского футболиста Джона Мэддена – и в первом трейлере его действительно можно не узнать.

Кого сыграл Николас Кейдж

"Мэдден": смотреть трейлер

Фильм рассказывает историю Джона Мэддена – одного из самых известных тренеров в истории НФЛ. В 1970-х он работал с "Рейдерс", впоследствии стал популярным телекомментатором, а его имя превратилось еще и в бренд знаменитой серии видеоигр Madden NFL.

Лента покажет путь Мэддена от работы тренером и победы в Super Bowl до телевидения и создания футбольной игровой франшизы. Сам Мэдден скончался в 2021 году в возрасте 85 лет.

Режиссером и сценаристом картины стал Дэвид О. Рассел, известный по фильмам "Боец", "Американская афера" и "Мой парень – псих". Помимо Кейджа и Бейла, в фильме снялись Кэтрин Ган, Сиенна Миллер, Джон Малейни и Шейн Хиллис.

Для Кейджа "Мэдден" станет единственным полнометражным релизом 2026 года, хотя ранее в этом году он также появился в сериале Prime Video "Spider-Noir".

Узнать, ради чего Кейдж так тщательно "скрылся" под обликом другого человека, можно будет уже осенью: 11 ноября "Мэдден" выйдет в отдельных кинотеатрах, а 18 ноября появится на Prime Video.

Недавно Кейдж появился на публике со своей женой, которая моложе его на 31 год.