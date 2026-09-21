Как сообщает pagesix, супруги посетили торжественное открытие Lucas Museum of Narrative Art в Лос-Анджелесе. Кстати, Кейджа трудно узнать – он немного изменил свой образ.

Познакомились в Японии, а обручились через FaceTime

История пары началась в 2019 году в японской префектуре Сига, где Кейдж работал над фильмом "Prisoners of the Ghostland". Их познакомили общие друзья. Из-за пандемии влюбленным пришлось около шести месяцев жить в разных странах.

Романтика расстояния не остановила Кейджа. В 2020 году он сделал Рико предложение через FaceTime, а обручальное кольцо с черным бриллиантом прислал ей по почте.



Николас Кейдж с женой / Фото Getty Images



В феврале 2021 года они поженились в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Для Кейджа этот брак стал уже пятым. Сам актер впоследствии говорил о Рико, что на этот раз для него "это все" – то есть новых свадебных сезонов он не планирует.

В сентябре 2022 года Рико родила дочь Августу Франческу. Для нее это первый ребенок, а для Кейджа – третий. У актера также есть сыновья Вестон и Кал-Эл от предыдущих отношений.

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Интересно, что Кейдж откровенно говорил: трое детей от трех разных женщин – совсем не тот семейный сценарий, который он когда-то себе представлял. Но рождение дочери, по его словам, позволило ему вновь пережить опыт отцовства с маленьким ребенком.

Несмотря на 31-летнюю разницу в возрасте, Кейдж и Шибата вместе уже несколько лет и в основном держат личную жизнь под семью замками.

К слову, другой голливудской звезде приписывают роман с девушкой, которая моложе его на 30 лет.