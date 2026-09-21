Як повідомляє pagesix, подружжя відвідало урочисте відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі. До речі, Кейджа важко впізнати - він дещо змінив образ.

Познайомилися в Японії, а заручилися через FaceTime

Історія пари почалася у 2019 році в японській префектурі Сіга, де Кейдж працював над фільмом Prisoners of the Ghostland. Їх познайомили спільні друзі. Через пандемію закоханим довелося близько шести місяців жити в різних країнах.

Романтика відстані Кейджа не зупинила. У 2020 році він освідчився Ріко через FaceTime, а обручку з чорним діамантом надіслав їй поштою.



НІколас Кеййдж з дружиною / Фото Getty images



У лютому 2021 року вони одружилися у готелі Wynn у Лас-Вегасі. Для Кейджа цей шлюб став уже п'ятим. Сам актор згодом говорив про Ріко, що цього разу для нього "це все" – тобто нових весільних сезонів він не планує.

У вересні 2022 року Ріко народила доньку Август Франческу. Для неї це перша дитина, а для Кейджа – третя. Актор також має синів Вестона та Кал-Ела від попередніх стосунків.

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Цікаво, що Кейдж відверто говорив: троє дітей від трьох різних жінок – зовсім не той сімейний сценарій, який він колись собі уявляв. Але народження доньки, за його словами, дозволило йому знову пережити досвід батьківства з маленькою дитиною.

Попри 31 рік різниці у віці, Кейдж і Шибата разом уже кілька років і переважно тримають особисте життя за сімома замками.

До слова, іншій голлівудській зірці приписують роман з молодшою на 30 років дівчиною.