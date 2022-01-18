В картине 1988 года актер сыграл Питера Ло, безумного литературного агента, который возомнил себя вампиром после ночи с загадочной девушкой. Эта лента стала первой для Кэйджа с "вампирскими" мотивами.

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Интересно, что сегодня Николас Кейдж готовится к роли легендарного вампира Дракулы в новом фильме киностудии Universal Pictures "Ренфилд".

"Поцелуй вампира": сюжет и трейлер

Внимание! Спойлеры!

В начале картины персонаж Николаса Кейджа разговаривает с психотерапевтом, который понимает, что Питер уже не вполне здоров. Его речь становится напыщенной и чудаковатой, что даже врач пугается. Впоследствии Питер встречает красивую девушку, которую зовут Рейчел. Именно она кусает его в шею, а Питер становится вампиром. Он начинает странно себя вести: постоянно носит солнцезащитные очки, спит под диваном, избегает дневного света, боится крестов и даже ест комнатных тараканов подобно Ренфилду из "Дракулы".

На работе Ло также издевается со своих сотрудников, насилует, оскорбляет и унижает. Чем закончится эта безумно-драматическая история – рекомендуем просмотреть ленту, если вы еще не видели.

"Поцелуй вампира" 1988: смотрите трейлер

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