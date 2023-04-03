"Мавка" обогнала "Шазам 2" и стала лидером по просмотрам во Франции: реакция французов

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", собравший в Украине уже более 100 миллионов просмотров, выбился в лидеры во французском прокате. Там он звучит как "Королевство Наи" (Le Royaume de Naya).

За первый день показов во Франции украинский мультфильм "Мавка" возглавил рейтинг просмотров. Об этом говорится на сайте о французском кино Allocine.

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"Мавка" возглавила французский кинопрокат в первый день премьеры

Презентация фильма состоялась в среду, 29 марта, и собрала 74 085 зрителей, из которых 57 144 побывали на предпремьерном показе. Отмечается, что "Мавка" одолела голливудский блокбастер "Шазам! Ярость богов", занявший третье место с 41 900 просмотрами.



"Мавка" стала лидером по просмотрам во Франции / Скриншот с портала Allocine

На французском сайте лента получила также такой синопсис: "За высокими Чёрными горами скрывается королевство, населенное фантастическими существами. Вовек они охраняли от мира людей источник вечной жизни с безграничной силой. До того дня, когда Найя, новая избранница этого зачарованного леса, не встречает Лукаша , молодого человека, заблудившегося в горах. Вопреки правилам, установленным тысячелетиями, они снова встретятся, несмотря на последствия, которые упадут на королевство. Происшествие только началось".

Реакция французов на "Мавку"

Французы, уже просмотревшие мультфильм, поделились своими впечатлениями. Они описывают его как "атмосферный, глубокий и духовный". Также рекомендуют пересмотреть всей семьей.

"Увидел в превью с моей 8-летней дочерью. Нам обоим понравилось. Изображения замечательные, диалоги умные, сценарий очень хороший, а персонажи – милые. И саундтрек на высоте. Настоящий хороший момент кино!";

"Духовный фильм, занимающийся целительством, ведьмами, любовью. Похож на Аватар, но с меньшим количеством ненужного насилия";

"Для детей, но и для взрослых, потому что это тронуло мое сердце как 36-летнего мужчину";

"Я ушел с моим 6-летним сыном, который был в восторге. Персонажи милые, история полна неожиданных поворотов, а мораль очевидна даже для самых маленьких. На мой взгляд, этому полнометражному фильму нечему завидовать диснеевскому. Я советую!";

"Интересный фильм создан 8 лет. Исполнен традициями Украины. В основе рассказа самая известная писательница края: Леся Украинка";

"Очень красивый и красивый анимационный фильм для семейного просмотра".

Как "Мавка" звучит на французском: Le Royaume de Naya – смотрите трейлер