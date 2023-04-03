За перший день показів у Франції, український мультфільм "Мавка" очолив рейтинг переглядів. Про це йдеться на сайті про французьке кіно Allocine.

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"Мавка" очолила французький кінопрокат у перший день прем’єри

Презентація стрічки відбулася в середу, 29 березня, та зібрала 74 085 глядачів, з яких 57 144 побували на передпрем’єрному показі. Зазначається, що "Мавка" здолала голлівудський блокбастер "Шазам! Лють богів", який зайняв третє місце з 41 900 переглядами.



"Мавка" стала лідером за переглядами у Франції / Скриншот з порталу Allocine

На французькому сайті стрічка отримала також такий синопсис: "За високими Чорними горами ховається королівство, населене фантастичними істотами. Повік вони охороняли від світу людей джерело вічного життя з безмежною силою. До того дня, коли Найя, нова обраниця цього зачарованого лісу, не зустрічає Лукаша, молоду людину, яка заблукала в горах. Всупереч правилам, встановленим тисячоліттями, вони знову зустрінуться, не зважаючи на наслідки, які впадуть на королівство. Пригода тільки почалася".

Реакція французів на "Мавку"

Французи, які вже переглянули мультфільм, поділилися своїми враженнями. Вони описують його як "атмосферний, глибокий та духовний". А також рекомендують переглянути всією сім’єю.

"Побачив у прев'ю з моєю 8-річною дочкою. Нам обом сподобалося. Зображення чудові, діалоги розумні, сценарій дуже гарний, а персонажі – милі. І саундтрек на висоті. Справжній гарний момент кіно!";

"Духовний фільм, який займається цілительством, відьмами, коханням. Подібний до Аватара, але з меншою кількістю непотрібного насильства";

"Для дітей, але й для дорослих, бо це зворушило моє серце як 36-річного чоловіка";

"Я пішов із моїм 6-річним сином, який був у захваті. Персонажі милі, історія сповнена несподіваних поворотів, а мораль очевидна навіть для найменших. На мій погляд, цьому повнометражному фільму нема чому заздрити діснеївському. Я раджу!";

"Цікавий фільм створений 8 років. Сповнений традиціями України. В основі оповідання найвідоміша письменниця краю: Леся Українка";

"Дуже гарний та красивий анімаційний фільм для сімейного перегляду".

Як "Мавка" звучить французькою: Le Royaume de Naya – дивіться трейлер