Как сообщает WAVE РБК-Украина, народная артистка Украины Нина Набока рассказала, сколько получали актеры во времена СССР. По ее словам, средняя зарплата составляла около 140 карбованцев за 10 съемочных дней в месяц.

И если вы уже подумали, что это были какие-то заоблачные деньги за работу в кино, – не спешите доставать калькулятор. Советский шоу-бизнес имел несколько иную систему координат. Актерская зарплата: снялся – получил, не снялся – получил половину



Нина Набока рассказала о заработках актеров в Советском Союзе / Фото Wave РБК-Украина



Как рассказала Набока, актеры работали по установленным ставкам. Вначале они могли составлять 11,50, 14,50 или 17,50 карбованцев за один съемочный день. За 10 съемочных дней набиралось около 140 карбованцев.

Но была еще одна интересная советская особенность: если актера не приглашали ни в один проект, на киностудии имени Александра Довженко ему выплачивали половину ставки.

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По словам Набоки, самая высокая ставка для актера в тот период составляла примерно 33–35 карбованцев за съемочный день.

На размер выплаты влияли объем работы и значимость роли. Если артист получал важную роль, ставка могла повыситься до 14,50 карбованцев вместо минимальной.

Отдельно актерам выплачивали суточные. В Украине они составляли 2,50 карбованца, а во время выездов – 3,50.

Набока вспоминает, что для нее, молодой актрисы, 3,50 карбованца были вполне ощутимыми деньгами. Она рассказала, что могла потратить их на крем или помаду.

Набока также упомянула о неравенстве между украинскими и российскими актерами. По ее словам, режиссеры в СССР чаще приглашали российских артистов, особенно на главные роли.

Украинским актерам нередко доставались второстепенные роли, тогда как российские артисты, по словам Набоки, могли получать значительно более высокие гонорары.

В то же время Павел Текучев рассказал, сколько сейчас зарабатывают украинские актеры.