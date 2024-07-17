Безумные суммы: известная украинская актриса рассекретила сколько зарабатывали российские актеры в Украине

Украинская актриса Нина Набока известна по ролям в фильмах "Поймать Кайдаша", "Припутни" и "Дом "Слово". Неоконченный роман". В свое время актриса работала на съемочных площадках вместе с россиянами.

Как и многие другие ее коллеги, она участвовала в проектах, где россиян активно приглашали сниматься в Украине. Так продолжалось почти до самого начала большого вторжения.

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Нина Набока рассказала о гонорарах россиян в Украине: что известно

Нина Набока рассказала о том, какие гонорары получали российские актеры в Украине, и на которые соглашались украинцы, чтобы иметь с чего жить. Она отметила, что это были очень известные украинские артисты, которые работали на съемочных площадках вместе с россиянами.

Гонорары они (россияне – Кино 24) имели действительно гораздо выше. И от того, понятно, мы чувствовали себя униженными. И это продолжалось практически до самого вторжения. Кто-то из них по две тысячи евро получает за съемочный день. А наши, кто главные роли играет, то до 10 тысяч гривен, а другие – три-четыре. И все это народные, известные украинские артисты,

– вспомнила звезда украинских сериалов.

Актриса отметила, что было трудно работать в таких условиях, поскольку украинские артисты чувствовали себя униженными по сравнению с актерами из страны-оккупанта. К счастью, сейчас ситуация изменилась, и нога российских актеров больше не ступит в украинский кинематограф.