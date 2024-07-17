Як і багато інших її колег, вона брала участь у проєктах, де росіян активно запрошували зніматися в Україні. Так тривало майже до самого початку великого вторгнення.

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Ніна Набока розповіла про гонорари росіян в Україні: що відомо

Ніна Набока розповіла про те, які гонорари отримували російські актори в Україні, та на які погоджувалися українці, щоб мати з чого жити. Вона зазначила, що це були дуже відомі українські артисти, які працювали на знімальних майданчиках разом з росіянами.

Гонорари вони (росіяни – Кіно 24) мали справді набагато вищі. І від того, зрозуміло, ми почувалися приниженими. І це продовжувалося практично до самого вторгнення. Хтось із них по дві тисячі євро отримує за знімальний день. А наші, хто головні ролі грає, то до 10 тисяч гривень, а інші – три-чотири. І все це народні, знані українські артисти,

– пригадала зірка українських серіалів.

Акторка зауважила, що було важко працювати в таких умовах, оскільки українські артисти відчували себе приниженими порівняно з акторами з країни-окупанта. На щастя, зараз ситуація змінилася, і нога російських акторів більше не ступить в український кінематограф.