24 Канал собрал подборку культовых малобюджетных фильмов, которые сорвали куш в прокате и стали мировыми феноменами.

"Паранормальное явление" (2007)

Бюджет: 15 000 долларов

Кассовые сборы: более 193 миллионов долларов

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Молодая пара переезжает в новый дом. Однажды Мика и Кэти становятся свидетелями странных явлений, происходящих в доме. Влюбленные устанавливают камеры наблюдения, чтобы понять, что происходит ночью, пока они спят. И вдруг начинается то, что невозможно объяснить с рациональной точки зрения. Теперь паре придется бороться за свою жизнь.

"Паранормальное явление": смотрите трейлер фильма онлайн

"Обсессия" (2026)

Бюджет: 750 000 долларов

Кассовые сборы: более 485 миллионов долларов

Нерешительный парень Бер уже давно безнадежно влюблен в свою близкую подругу Ники, но никак не решается признаться ей в чувствах. В порыве отчаяния он ломает мистическую сувенирную "палочку желаний" и загадывает, чтобы девушка полюбила его больше всего на свете. Желание мгновенно сбывается, но искренняя симпатия Ники быстро перерастает в пугающую, разрушительную и опасную для жизни одержимость.

"Обсессия": смотрите трейлер фильма онлайн

"Прочь" (2017)

Бюджет: 4,5 миллиона долларов

Кассовые сборы: более 255 миллионов долларов

Молодой темнокожий фотограф Крис вместе со своей белокожей девушкой отправляется на выходные за город, чтобы познакомиться с ее родителями. Сначала семья производит чрезвычайно приветливое впечатление, но вскоре парень замечает слишком странное и напряженное поведение хозяев и их слуг. Ряд тревожных открытий приводит его к ужасающей правде, которую невозможно было себе представить. Теперь Крису придется приложить сверхчеловеческие усилия, чтобы выбраться из этой смертельной ловушки живым.

"Прочь": смотрите трейлер фильма онлайн

"Клерки" (1994)

Бюджет: 27 000 долларов

Кассовые сборы: более 3 миллионов долларов

В центре сюжета – Данте и Рендал, продавцы, которые работают в соседних магазинах и дружат со школьных лет. Они обсуждают жизнь, клиентов и проблемы молодежи 90-х, постоянно попадая в абсурдные ситуации. У Данте серьезные проблемы в личной жизни, и он никак не может определиться, с кем ему стоит строить отношения. В то же время Рендал постоянно пугает своих покупателей.

"Клерки": смотрите трейлер фильма онлайн

"Детонатор" (2004)

Бюджет: 7 000 долларов

Кассовые сборы: почти 425 000 долларов

Два инженера, Эйб и Аарон, случайно изобретают устройство для путешествий во времени. Мужчины проводят множество экспериментов, стремясь открыть для себя новые возможности. Однако совсем скоро изобретатели поймут, к каким непредсказуемым последствиям приведет использование этой машины времени. Смогут ли герои избежать опасности и изменить ход событий?

"Детонатор": смотрите трейлер фильма онлайн

Пока одни режиссеры устанавливают рекорды рентабельности при минимальных затратах, голливудские блокбастеры демонстрируют совершенно иной масштаб финансового триумфа. Настоящим кассовым гигантом современного кинематографа стал новый фильм о "Человеке-пауке", который буквально переписывает историю мирового кинопроката с бешеной скоростью.