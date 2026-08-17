Этот фильм стал вторым по скорости в истории, достигшим этого поразительного результата. Подробнее об этом пишет издание Associated Press.

"Человек-паук: Новый день" собрал более 2 миллиардов долларов

Новая часть приключений супергероя уверенно удерживает лидерство в кинотеатрах Северной Америки уже третьи выходные подряд. В минувшие выходные фильм пополнил свою кассу еще на 70 миллионов долларов, поэтому внутренние сборы в США и Канаде достигли 785,8 миллиона долларов. Этот результат официально вывел блокбастер на четвертое место среди самых кассовых отечественных релизов за всю историю американского проката.

Международные рынки добавили к кассовым сборам картины еще 118,7 миллиона долларов за выходные, что позволило общей мировой кассе фильма преодолеть отметку в 2 миллиарда долларов. "Человек-паук: Новый день" стал лишь восьмым фильмом в истории мирового кинематографа, которому удалось преодолеть эту отметку.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Быстрее преодолеть этот грандиозный финансовый барьер удалось лишь финалу саги "Мстители: Финал", который в 2019 году заработал 2 миллиарда долларов за 11 дней. Фильм о "Человеке-пауке" потратил на это 18 дней, закрепив за собой звание одного из самых успешных и кассовых кинохитов всех времен.

"Человек-паук: Новый день": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вы уже посмотрели новый блокбастер и ищете фильмы с похожей атмосферой, драйвом и яркими супергероями, мы подготовили для вас отличную подборку. Переходите по ссылке, чтобы найти лучшие фильмы, которые подарят такие же эмоции, как и "Человек-паук".