Поэтому 24 Канал расскажет о самых бюджетных фильмах, которые доказали свою ценность, несмотря на скептические настроения.

"Ведьма из Блэр: Курсовая из того мира", 1999

Рейтинг IMDb: 6,5

Бюджет: 60 тысяч долларов

Кассовые сборы: более 248 миллионов долларов

По сюжету трое студентов отправляются в леса штата Мэриленд, чтобы снять фильм о местной легенде – Ведьме из Блэр. Во время экспедиции они теряются в лесу и сталкиваются с сверхъестественными явлениями, а впоследствии вообще исчезают.

"Ведьма из Блэр: Курсовая из того мира": смотрите онлайн трейлер фильма

"Безумный Макс", 1979

Рейтинг IMDb: 6,8

Бюджет: 350 тысяч долларов

Кассовые сборы: около 100 миллионов долларов

В недалеком будущем Австралия погружается в хаос, где дорогами правят жестокие байкерские банды. Полицейский Макс Рокатански пытается поддерживать порядок, но впоследствии и сам отправляется мстить преступникам.

"Безумный Макс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рокки", 1976

Рейтинг IMDb: 8,1

Бюджет: 1 миллион долларов

Кассовые сборы: более 225 миллионов долларов

Малоизвестный боксер из Филадельфии Рокки Бальбоа неожиданно получает шанс побороться за титул чемпиона мира. Готовясь к самому важному бою в жизни, он доказывает, что настойчивость может изменить судьбу человека.

"Рокки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пила: Игра на выживание", 2004

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: 1,2 миллиона долларов

Кассовые сборы: более 103 миллионов долларов

Двое незнакомцев просыпаются прикованными в комнате. Вскоре они понимают, что стали участниками жестокой игры маньяка. Чтобы выжить, им, как минимум, нужно выяснить причину своего заключения.

"Пила: Игра на выживание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сплит", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Бюджет: 9 миллионов долларов

Кассовые сборы: более 278 миллионов долларов

Три девушки становятся заложницами одного мужчины, страдающего расстройством множественной личности. Пока его различные личности борются за контроль, приближается появление новой, самой опасной сущности, известной как "зверь".

"Сплит": смотрите онлайн трейлер фильма

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